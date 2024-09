Operação alterada na Linha 15-Prata no domingo (15)

Neste domingo (15), as estações da Linha 15-Prata ficarão fechadas até às 13hs para a realização de serviços programados de ajustes no sistema de equipamentos de via. Durante a interdição, serão disponibilizados ônibus do sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Emergência) percorrendo todo o trajeto da linha, entre as estações Vila Prudente e Jardim Colonial.

Os passageiros serão informados sobre esta alteração, por meio de mensagens sonoras e informativos nas redes sociais da Companhia.

As demais linhas operadas pelo Metrô (linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha) funcionarão normalmente no domingo.

Em caso de dúvidas, a Central de Informações do Metrô atende diariamente das 5h à meia-noite, pelo telefone 0800-770-7722.

Sobre o monotrilho

A Linha 15-Prata do Metrô de São Paulo, que é a linha de metrô que mais cresce em São Paulo, conta atualmente com 15 km de extensão e 11 estações, ligando o Jardim Colonial a Vila Prudente e possibilitando a redução em 50% do tempo de viagem do extremo leste ao centro.

Ela não apenas atinge novos marcos de eficiência e atendimento, como também se posiciona na vanguarda da tecnologia ferroviária com a adoção do sistema UTO (Operação 100% automatizada) e um monitoramento de manutenção altamente integrado e inovador. Essas mudanças reforçam o compromisso do Metrô de São Paulo com a segurança, confiabilidade e a constante melhoria na qualidade dos serviços prestados à população.