Operação Altas Temperaturas ultrapassa 555 mil atendimentos

A Prefeitura de São Paulo realizou 555.157 atendimentos e distribuiu 1.283.153 itens, sendo 607.925 garrafas de água, 287.527 frutas, 111.538 sucos e 20.623 copos de chá gelado, além da oferta livre de água nos bebedouros da Sabesp, que disponibilizou 255.540 copos de água, nas dez tendas da Operação Altas Temperaturas (OAT) desde o dia 20 de setembro.

As dez tendas da OAT funcionam sempre que os termômetros ou sensação térmica atingem 32° C ou mais, conforme parâmetro histórico de análises climáticas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). Os espaços oferecem uma estrutura para acolher qualquer pessoa que queira um abrigo com temperatura amena para descansar e se hidratar, além de oferecer líquidos gelados, como água, suco e chá, e frutas.

O Plano de Contingência, realizado pela primeira vez no município, presta assistência a toda a população que passa pelos locais em que estão montadas as estruturas, com prioridade para pessoas em situação de vulnerabilidade, mais suscetíveis às consequências das altas temperaturas, como pessoas em situação de rua e idosos.

Balanço de quinta-feira (14)

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) informa que, das 10h às 16h de quinta-feira (14), as tendas da Operação Altas Temperaturas (OAT) realizaram 22.701 atendimentos e distribuíram 53.391 itens, sendo 25.622 garrafas de água, 6.012 sucos, 16.013 frutas e também os 5.744 copos d’água que foram disponibilizados pelos bebedouros da Sabesp com livre uso de água, inclusive para pets.

As ações da OAT se estenderão até 31 de março de 2024, sempre que a temperatura ou sensação térmica atingir 32° C ou mais, conforme parâmetro histórico de análises climáticas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

