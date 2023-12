Operação Altas Temperaturas: Mais de 59 mil itens foram distribuídos na sexta (8)

Mais de 59 mil itens foram distribuídos pela Prefeitura nas tendas da Operação Altas Temperaturas (OAT), das 10h às 16h desta sexta-feira (8). No total, foram 28.427 atendimentos. Foram entregues 31.553 garrafas de água, 6.012 sucos e 5.310 frutas. As tendas também disponibilizam os bebedouros da Sabesp com livre uso de água, inclusive para pets, que ofertaram 16.160 copos d’água.

Desde o dia 20 de setembro até as 16h desta sexta-feira (8), as dez tendas fizeram 504.507 atendimentos e distribuíram 1.184.003 itens, sendo 553.695 garrafas de água, 259.898 frutas, 99.991 sucos e 20.623 copos de chá gelado, além da oferta livre de água nos bebedouros, que disponibilizou 249.796 copos d’água.

As ações da OAT se estenderão até 31 de março, sempre que a temperatura ou sensação térmica atingir 32° C ou mais, conforme parâmetro histórico de análises climáticas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). Segue link com mais informações aqui.

Os orientadores socioeducativos do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) e agentes das equipes do Ampara SP também prestaram atendimento nas tendas, ofertando acolhimento em equipamentos da rede socioassistencial e encaminhamento para as demais demandas apresentadas.