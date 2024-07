Ópera ‘Amor Azul’, de Gilberto Gil, chega a SP em agosto

A ópera “Amor Azul”, criada pelo cantor Gilberto Gil com o maestro Aldo Brizzi, chegará a São Paulo com três apresentações em agosto na Sala São Paulo, localizada na região central da cidade. Serão apresentadas 47 músicas inéditas em espetáculos com duração de uma hora. Os ingressos já estão à venda.

Os shows estão marcados para os dias 29, 30 e 31 de agosto. Ingressos já podem ser adquiridos online, com preços a partir de R$ 75 (meia-entrada). Uma das apresentações terá transmissão ao vivo no canal do YouTube da Sala São Paulo, dia 30 às 19h30.

Gil, estudioso da espiritualidade indiana, se inspirou na história de amor entre o deus hindu Krishna e a mortal Radha para compor a ópera, que se divide em dois atos. A performance contará com a participação de 140 artistas, incluindo solistas, bailarinos e músicos da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo e do Coro Acadêmico da Osesp.

AMOR AZUL, ÓPERA DE GILBERTO GIL E ALDO BRIZZI

Quando: 29, 30 e 31 de agosto

Onde: Sala São Paulo- Pç. Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos, região central

Telefone: 11 3777-9721

Preço: A partir de R$ 75 (meia-entrada)

Classificação: Livre

Link: https://salasaopaulo.byinti.com/#/event/opera-amor-azul