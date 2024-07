Open Farra, Bruno & Barretto e MC Danny lançam o single “Fivela do Cowboy”

Open Farra, Bruno & Barretto e MC Danny lançam nas plataformas de streaming, via SoundOn, a inédita “Fivela do Cowboy”.

Produzida por Rodrigo Summer, “Fivela do Cowboy” fala do encontro de duas pessoas que estão curtindo a noite e deixa uma pergunta no ar: como será o “after party”?

Com uma fusão contagiante do sertanejo com o funk e a bregadeira, a faixa ressalta a essência e o talento dos artistas e promete agradar a diferentes públicos. O clima alto astral de “Fivela do Cowboy” é perfeito para animar qualquer ocasião, de um churrasco com os amigos até aquela balada que dura até o amanhecer ou um dia comum.

O single mostra a química artística de Open Farra, Bruno & Barretto e MC Danny em clima de muita alegria e festa.