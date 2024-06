OPAS seleciona programa de Diadema entre experiências exitosas de 18 países

O programa de monitoramento de riscos à saúde do trabalhador em postos de gasolina, do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Diadema, foi selecionado entre 130 propostas de 18 países pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) como experiência bem sucedida.

Do total de candidaturas inscritasna chamada “Experiências Exitosas de Integração da Saúde dos Trabalhadores no Primeiro Nível de Atenção”, 82 trabalhos de nove países cumpriram os requisitos e passaram para a fase final, que selecionou oito, sendo quatro do Brasil, duas do Chile, uma de Cuba e uma do Paraguai.

De acordo com a OPAS, o objetivo da chamada é sistematizar o aprendizado e inspirar o desenvolvimento de novas iniciativas a partir de experiências bem sucedidas. A próxima etapa é o envio de uma descrição detalhada sobre o programa de Diadema, o Sistema Único de Saúde (SUS) e ações do município para divulgação no site da OPAS.

O programa de Diadema busca identificar precocemente agravos que possam ser relacionados à exposição do benzeno, substância comprovadamente cancerígena, presente na gasolina.

A coordenadora do Cerest no município, Juliana Oliveira, ressalta a importância da conquista e o empenho da equipe. “Este prêmio internacional destaca a relevância do nosso trabalho e o impacto positivo na proteção da saúde dos trabalhadores. Ele reafirma o compromisso de investirmos na prevenção de doenças ocupacionais e na melhoria das condições de trabalho”, comemora.

Retomada

O trabalho é um desdobramento de duas ações anteriores: a primeira, em cooperação com a Vigilância Ambiental, que investigou áreas contaminadas por compostos químicos. A segunda, de caráter federal, em parceria com Cerests regionais, discutiu os impactos à saúde causados pelo benzeno.

A coordenadora da Vigilância em Saúde, Cristina Marins, reforça a importância da retomada do projeto em novo formato, em 2022. “Dar apoio a um trabalho técnico fundamental como esse mostra que a gestão está preocupada em cuidar, prevenir e promover a saúde da população como um todo”, afirma.

Vistorias

O Cerest Diadema, órgão da Vigilância à Saúde, iniciou o programa de inspeção aos postos de combustíveis em maio de 2022.

A equipe de vistoria é formada por três autoridades sanitárias: Artur Ferreira Modena, Wilson Fernandes Barbosa e William Florencio da Silva. O programa está na etapa de levantamento de dados e, até o momento, visitou 32 dos 65 estabelecimentos registrados no município. São aplicados dois questionários, o “Roteiro de Inspeção Sanitária de Ambientes e Processos de Trabalho em Postos de Revenda de Combustíveis e Varejo” e a “Ficha de Acolhimento em Saúde do Trabalhador para Exposição a Riscos Químicos”.

“Coletamos dados tanto sobre a estrutura física dos postos, desde a parte elétrica, banheiros, estado das bombas, bicos e canaletas, quanto sobre a situação da saúde dos trabalhadores e sua visão sobre os riscos”, explica o técnico Wilson Fernandes Barbosa. Após a etapa de levantamento e tabulação dos dados, o objetivo é construir uma linha de cuidados para esses trabalhadores dentro da própria rede de saúde. Os proprietários dos postos serão chamados para apontar os pontos mais críticos identificados no levantamento.

Riscos

O médico do trabalho do Cerest, Artur Ferreira Modena, conta que muitos dos trabalhadores em postos estão na área há muitos anos e imaginam apenas os riscos mais visíveis, como assalto, incêndio e explosão, por exemplo. “Notamos que poucos têm noção dos riscos não visíveis de contaminação pelos produtos químicos, principalmente o benzeno na gasolina, que é comprovadamente cancerígeno, mesmo em diluições pequenas. Além do benzeno, temos o chumbo no diesel e ahepatotoxidade do álcool (relacionada a doenças no fígado)”, alerta.

Em casos de sintomas, o trabalhador é encaminhado para a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência para controle e tratamento.