Oniomania: quando as compras se tornam compulsão

Comprar é uma atividade cotidiana para a maioria das pessoas, mas, para alguns, pode se tornar uma compulsão incontrolável que traz sérias consequências. A oniomania, ou compulsão por compras, é uma perturbação psiquiátrica caracterizada por um padrão de comportamento repetitivo, difícil de interromper, e com impactos significativos na saúde mental e na vida financeira.

Segundo a psicóloga Natalia Reis Morandi, da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, “a oniomania é um transtorno crônico que se manifesta por meio de comportamentos repetitivos e impulsivos. Ela provoca prejuízos emocionais e materiais consideráveis, afetando a vida pessoal, profissional e social do indivíduo”.

Esse transtorno muitas vezes acompanha outros diagnósticos psiquiátricos, como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, dependência química e distúrbios alimentares, além de perturbações do controle dos impulsos e da personalidade.

Quando o problema se agrava

A compulsão por compras muitas vezes só é reconhecida como um problema em estágios avançados, quando os danos causados se tornam evidentes. Um dos sinais mais alarmantes é o acúmulo de dívidas que o indivíduo não consegue pagar, muitas vezes acompanhado de ocultação dos gastos e rupturas nos relacionamentos pessoais.

“É importante identificar os sinais precoces e procurar ajuda especializada para evitar que a compulsão se torne ainda mais difícil de controlar”, alerta Natalia.

Sintomas da oniomania

Alguns dos sintomas mais comuns que podem indicar a presença do transtorno incluem:

Comportamento repetitivo e impulsivo em relação às compras;

Pensamentos constantes e incontroláveis sobre comprar;

Tentativas frustradas de resistir ao impulso de consumir;

Aquisição de itens desnecessários, frequentemente em duplicidade;

Uso de compras como uma forma de lidar com emoções negativas, como tristeza, frustração ou ansiedade;

Acúmulo de dívidas que superam as condições financeiras;

Recorrer a empréstimos ou usar limites de crédito para financiar o consumo;

Mentir ou omitir gastos e dívidas para familiares ou amigos;

Conflitos familiares e sociais, muitas vezes devido ao estresse financeiro;

Isolamento social como consequência da vergonha ou da necessidade de esconder o comportamento compulsivo.

Como lidar com o transtorno

A psicóloga ressalta que o primeiro passo para lidar com a oniomania é reconhecer o problema. “A aceitação é essencial para que o indivíduo busque ajuda e possa iniciar um tratamento adequado, que geralmente inclui psicoterapia, intervenções psicoeducativas e, em alguns casos, medicação”, explica.

Além disso, construir uma rede de apoio, composta por familiares e amigos, pode ser um fator determinante no processo de recuperação. “O suporte emocional é crucial para ajudar o paciente a enfrentar o problema e a retomar o controle sobre sua vida”, destaca Natalia.

Prevenção e conscientização

Com o aumento do acesso a compras online e facilidades de crédito, a compulsão por compras tem se tornado mais prevalente. Por isso, a conscientização sobre a oniomania é essencial, tanto para a população quanto para os profissionais de saúde.

“A sociedade muitas vezes glamouriza o consumo excessivo, mas é preciso estar atento aos sinais de alerta e oferecer suporte para aqueles que enfrentam esse transtorno”, conclui Natalia.

Se você ou alguém que conhece apresenta sintomas de compulsão por compras, procure ajuda especializada. O tratamento é essencial para recuperar a qualidade de vida e prevenir danos maiores.