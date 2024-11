Ônibus tomba em São Gonçalo e deixa sete pessoas feridas

Na manhã desta quarta-feira, dia 20, um acidente envolvendo dois ônibus resultou no tombamento de um dos veículos, ocasionando ferimentos em sete pessoas na região de Alcântara, São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O incidente ocorreu por volta das 7h40, na movimentada rua Doutor Alfredo Backer.

Equipes do Corpo de Bombeiros, provenientes do quartel de Colubandê, foram acionadas rapidamente para o local do acidente. Após prestarem os primeiros socorros às vítimas no local, os bombeiros realizaram o transporte dos feridos para o Hospital Estadual Alberto Torres, onde receberam atendimento médico adequado.

Imagens divulgadas mostram a cena do acidente e a mobilização das equipes de resgate para atender a ocorrência. As autoridades ainda investigam as circunstâncias que levaram ao tombamento do ônibus e trabalham para garantir a segurança na área afetada pelo incidente.