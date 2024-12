Ônibus Paradiso G8 1800 Double Decker é o preferido dos clientes internacionais

O ônibus Paradiso G8 1800 Double Decker continua fazendo sucesso e conquistando os clientes e os passageiros, no Brasil e no exterior. A Empresa de Transporte Turistico Olano S.A. – Oltursa, tradicional operadora de transporte do Peru, acaba de renovar sua frota com 12 novos veículos Marcopolo, o que reforça a excelente aceitação do modelo pelas características de sofisticação, segurança, tecnologia e conforto.

“A Oltursa é cliente Marcopolo há mais de 40 anos e possui frota Marcopolo composta completamente pelo modelo Double Decker. A nova aquisição é importante porque os veículos incorporam as mais recentes tecnologias e equipamentos para melhor atender os passageiros”, destaca José Luiz Moraes Goes, diretor operações internacionais e comerciais mercado externo da Marcopolo.

Os Paradiso G8 1800 DD da Oltursa possuem 14.400mm de comprimento total e três diferentes configurações internas. Quatro unidades têm 32 poltronas leito cama, seis veículos têm 41 lugares, com poltronas leito cama e leito, e dois ônibus contam com 54 lugares em poltronas leito, todas com tomadas USB tipo A + tipo C.

Para mais sofisticação e exclusividade, os veículos possuem sistema de ar-condicionado Spheros, Iluminação decorativa no teto, quatro monitores com sistema de áudio e vídeo com DVD, quatro gravadores de imagem, dois sanitários, geladeira e aquecedor de líquidos.

Oltursa

A Oltursa foi fundada há mais de 40 anos, iniciando a sua atividade em 1981. Com foco na inovação constante, na qualidade do serviço e no investimento permanente na renovação de sua frota, a operadora cresceu e conquistou grande presença no mercado e a imagem de ponta.

A empresa foi pioneira na utilização de ônibus Double Decker com poltronas leito e a incorporar GPS em toda a sua frota, assim como Wi-Fi para serviço de Internet a bordo durante todo o percurso e a disponibilizar iPads em alguns serviços e rotas.