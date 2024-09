Ônibus Marcopolo Attivi 100% elétricos produzidos no México começam a ser entregues

Marcopolo México entrega o primeiro ônibus 100% elétrico Attivi do total de 45 veículos que serão fornecidos para o transporte coletivo urbano da cidade de Monterrey, no estado de Nuevo León, no México. A cerimônia de entrega foi realizada no Palácio do Governo de Nuevo León e contou com a presença do Governador Samuel García.

Divulgação

“Participar ativamente das ações para a descarbonização do transporte ao redor do mundo demonstra o protagonismo da Marcopolo na busca pela mobilidade sustentável e eficiente. Já produzimos e fornecemos veículos movidos a combustíveis renováveis e sustentáveis em diversos países, como Brasil, Austrália, Chile, China e Uruguai, entre outros”, destaca André Armaganijan, CEO da Marcopolo.

Marcopolo Attivi é um dos ônibus mais modernos existentes e o primeiro totalmente produzido no país. Os veículos serão utilizados no serviço Metrorrey, que promoverá um plano de mobilidade para a transformação do transporte público da cidade mexicana.

Divulgação

Os 45 ônibus Marcopolo Attivi que serão fornecidos possuem chassis Yutong de piso baixo com 13 metros de comprimento e contam com sistema de climatização, câmera de monitoramento para segurança e rampa de acesso para total acessibilidade.