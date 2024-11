Ônibus histórico do Corinthians é restaurado

O icônico ônibus “Mosqueteiro I”, utilizado pelo Corinthians ao longo de décadas, foi oficialmente entregue após um minucioso processo de restauração. A cerimônia ocorreu nesta quinta-feira, nas dependências do Parque São Jorge, marcando um novo capítulo na história do veículo que tanto significou para o clube e seus torcedores.

A reforma, que se estendeu por mais de 400 dias, foi uma iniciativa que teve origem em 2022, sob a liderança de Herói Vicente, então diretor durante a gestão de Duilio Monteiro Alves. O projeto contou ainda com a colaboração de André Negão, ex-candidato à presidência do clube. Realizada por uma empresa especializada em Botucatu, interior de São Paulo, a restauração preservou as características originais do Mosqueteiro I, desde sua parte mecânica até o interior e pintura.

Adquirido no início da década de 1960, o ônibus desempenhou um papel crucial em vários momentos emblemáticos da trajetória corintiana. Um desses momentos foi em 1976, quando transportou jogadores para o lendário Maracanã durante a semifinal do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. Na ocasião, mais de 70 mil torcedores protagonizaram a famosa “invasão corintiana”. Além disso, o Mosqueteiro I esteve presente no histórico ano de 1977, quando o clube pôs fim a um jejum de títulos ao conquistar o Campeonato Paulista contra a Ponte Preta.

Com sua restauração concluída, o Mosqueteiro I passa agora a ser administrado pelo Departamento Cultural do Corinthians. A unidade planeja uma série de ações para incentivar visitas ao veículo e preservar este símbolo do patrimônio do clube.

O retorno do ônibus ao cenário corintiano ocorre em meio a outras movimentações no clube. O Corinthians concentra esforços na manutenção de seu elenco e recentemente avançou nas negociações para a aquisição do jogador Hugo Souza. Além disso, Yuri Alberto permanece sendo uma peça central nas estratégias do time.

Para os aficionados por histórias e memórias alvinegras, o Mosqueteiro I estará à disposição para visitação no Parque São Jorge, oferecendo uma viagem no tempo através das glórias passadas do Corinthians.