Ônibus elétricos em SP deixaram de emitir CO2 equivalente ao plantio de 2,7 milhões de árvores

A ampliação da frota de ônibus elétricos implementada pela Prefeitura de São Paulo está sendo responsável por evitar o lançamento na atmosfera de uma quantidade de gás carbônico equivalente ao que 2,7 milhões de árvores podem absorver ao longo de um ano. Desde o primeiro ônibus elétrico até hoje, um total de 41,3 mil toneladas de CO2 deixaram de ser emitidas na atmosfera ao se eliminar a queima de 16 milhões de litros de diesel que seriam consumidos por ano com a frota movida com esse combustível.

Dos 430 ônibus elétricos que integram a frota gerenciada pela SPTrans, 412 foram entregues entre setembro de 2023 e janeiro deste ano, quando o programa de eletrificação foi intensificado. Além dos veículos elétricos à bateria, a cidade tem 201 trólebus, totalizando 631 veículos não poluentes no atendimento ao transporte público.

A ampliação da frota movida à energia limpa na cidade de São Paulo faz parte do compromisso desta gestão em reduzir as emissões de gases poluentes na atmosfera, com uma série de iniciativas. Na segunda-feira (17), a Prefeitura de São Paulo entregou mais 22 caminhões da coleta de resíduos movidos à energia limpa. Em dezembro, a Prefeitura já havia apresentado 27 carretas movidas a biometano destinadas à limpeza. Agora, os novos compactadores são movidos a biometano e GNV, o que deve reduzir o consumo de 65 mil litros de óleo diesel por mês, evitando a emissão de 161 toneladas de gás carbônico e de 1,3 tonelada de óxidos de nitrogênio.

Neste mês, pelo quarto ano consecutivo, o município de São Paulo foi reconhecido pela ONU como uma das cidades que se destacam na preservação adequada e manejo sustentável de árvores e florestas urbanas. Ao todo, 171 cidades em todo o planeta, sendo 20 delas no Brasil, receberam o certificado de “Cidade Árvore do Mundo” (Tree Cities of the World), concedido pela Arbor Day Foundation e pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO/ONU).

Maior conforto

Além do impacto positivo no meio ambiente, a eletrificação da frota também traz maior conforto e qualidade de vida aos usuários do transporte público, motoristas e cobradores. Isso porque os veículos elétricos são silenciosos, possuem ar-condicionado, entradas USB e conexão de internet por Wi-Fi.

Financiamento

A Prefeitura de São Paulo tem realizado importantes ações no sentido da eletrificação da frota por meio de operações de crédito que superam os R$ 6 bilhões e fazem parte do maior programa de investimentos em ônibus elétricos do país.