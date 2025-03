Ônibus elétricos em alta voltagem: inovação, conforto e zero emissões

A TEVX Higer expande sua linha de ônibus elétricos no Brasil com o lançamento de três modelos da marca chinesa Higer Bus, uma das maiores fabricantes do mundo. Produzidos na China, chegam ao mercado brasileiro os elétricos urbanos Azure A9BR, Azure A13BR e Azure A18BR, que complementam a família Azure. Também passa a ser oferecido no Brasil o Fencer, modelo urbano com acabamento mais requintado, que estreia no mercado nacional após sucesso de vendas na Europa.

Com design europeu, os novos modelos compartilham um sistema de engenharia integrada desenvolvido exclusivamente para a propulsão elétrica, que, segundo a fabricante, permite maior eficiência, segurança e durabilidade. Todos os novos ônibus oferecem acessibilidade ampliada por conta da configuração de piso baixo total associada a um sistema de “ajoelhamento” da suspensão para facilitar o embarque e o desembarque de todos os passageiros, incluindo pessoas com mobilidade reduzida. O conforto climático é garantido pelo sistema de ar-condicionado ecológico exclusivo.

Com 12,9 metros de comprimento e design elegante, o Fencer tem proposta de redefinir os padrões de luxo e desempenho no transporte urbano, e é indicado para sistemas que buscam flexibilidade, sustentabilidade e alto desempenho. Com requinte de veículo premium, capacidade para 130 passageiros, piso baixo total e autonomia de 300 quilômetros com uma carga completa, o modelo foi pensado para atender às demandas das grandes cidades e criar um ambiente livre de emissões e poluição sonora. O projeto prioriza acessibilidade e conforto, com sistema de “ajoelhamento” da suspensão, rampa para mobilidade reduzida, Wi-Fi e ar-condicionado ecológico garantem um ambiente agradável para todos. O Fencer oferece ainda experiência aprimorada ao motorista, conforme a fabricante. O motor é um Dana MD155F de 248 kW (337 cavalos) e 356,9 kgfm de torque máximo. A bateria é uma CATL LFP de 422 kWh.

O Azure A9BR tem 8,82 metros de comprimento e capacidade para 43 passageiros. É um veículo compacto e versátil, desenvolvido para o transporte urbano, suburbano e escolar, com autonomia de 250 quilômetros. O bom raio de giro ajuda na capacidade de se fazer manobras em áreas de difícil acesso e nos grandes centros urbanos. Espaçoso por dentro, o Azure A9BR prioriza a acessibilidade. O piso baixo total, o sistema de “ajoelhamento” da suspensão, os corredores largos e a rampa de acesso permitem embarque e desembarque ágeis e seguros, especialmente para passageiros com mobilidade reduzida. De acordo com a TEVX Higer, a combinação do sistema de ar-condicionado ecológico com o isolamento térmico no interior do veículo e vidros com proteção UV assegura climatização uniforme durante as viagens, tornando a experiência superior para os até 43 passageiros em qualquer época do ano. O motor é o Dana TM4 de 155 kW (210,8 cavalos), com 193,7 kgfm de torque. A bateria é uma CATL LFP de 268 kWh.

Com 12,9 metros de comprimento, capacidade para até 80 passageiros e autonomia de 270 quilômetros, o Azure A13BR combina design moderno e tecnologia avançada para atender às demandas do transporte urbano. Equipado com motor Dana TM4 de 350 kW (476 cavalos), (351,3 kgfm de torque e bateria de alta performance CATL de 385 kWh, o veículo foi desenvolvido com foco na robustez e na eficiência. Uma estrutura integral garante maior segurança, menor peso e maior longevidade dos componentes – importante para operações urbanas intensivas. Outro diferencial é o baixo custo de manutenção, proporcionado pela redução no número de componentes e pelo layout estrutural simplificado, que agiliza os reparos e maximiza a eficiência operacional.

O articulado Azure A18BR é pensado para sistemas de transporte urbano que buscam flexibilidade, sustentabilidade e alta capacidade. Com 18,7 metros, capacidade para até 131 passageiros, piso baixo total e autonomia de 270 quilômetros proporcionada pela bateria CATL LFP de 564 kWh, o veículo alia tecnologia de ponta a um design pensado para atender às demandas das grandes cidades, promovendo um ambiente livre de emissões e poluição sonora. O motor Dana TM4 entrega 258 kW (350 cavalos) e 377,3 kgfm. O projeto prioriza acessibilidade e conforto, equipado com três portas duplas, rampa de acesso para passageiros com mobilidade reduzida e sistema de ar-condicionado ecológico.