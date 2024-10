Ônibus elétrico da BYD começa a circular no transporte público de São Caetano

O prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, conheceu na tarde desta sexta-feira (25/10), na sede da concessionária VIPE (Viação Padre Eustáquio), o segundo ônibus elétrico do transporte público da cidade. O ônibus, da BYD, já circula pela cidade, em período de testes de 30 dias, nas linhas 02 (Circular Nova Gerty) e 03 (Circular Barcelona), juntando-se aos outros 57 veículos da frota.

“Recebemos hoje mais um veículo elétrico, o segundo, para aprimorar a qualidade do transporte público, em direção à sustentabilidade, trazendo o aspecto da proteção ambiental. O Programa Tarifa Zero é um sucesso, agora agregado aos veículos elétricos”, ressaltou Auricchio.

Desde 1º de novembro de 2023, quando o Programa Tarifa Zero foi implantado, mais de 18 milhões de passageiros foram transportados nos ônibus municipais.

O ônibus elétrico oferece uma série de comodidades, como ar-condicionado, wi-fi, suspensão a ar, tomadas USB, iluminação interna em LED e GPS.

“A grande diferença entre os ônibus convencionais (combustão) e os elétricos é que nos elétricos temos muito mais conforto para dirigir, muito menos desgaste, sem contar com a questão do silêncio do motor. Parece que estamos num metrô”, disse Eusébio Moura, motorista da VIPE há 12 anos.

ÔNIBUS BYD

O ônibus da BYD (modelo D9A) é de alta capacidade de passageiros, com média de 250 km de autonomia de bateria, o que possibilita ao veículo rodar o dia todo em qualquer linha municipal de São Caetano.

O modelo possui um chassi de piso alto, desenvolvido para aplicação urbana em carrocerias com até 13 metros de comprimento, além de contar com dois motores sobre as rodas traseiras, totalizando 410 cavalos de potência (205 em cada motor).

Bruno Paiva, diretor de vendas de ônibus da BYD, afirmou que essa iniciativa reforça o compromisso da empresa com a eletrificação da frota de veículos de transporte da cidade.

“Estamos muito felizes em somar São Caetano do Sul ao portfólio de atuação da BYD no Estado de São Paulo, especialmente quando falamos do D9A, que é um excelente modelo para transporte urbano.”