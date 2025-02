Ônibus do transporte público tomba e deixa feridos em São José dos Campos

Um grave acidente ocorreu na tarde deste sábado, 8 de fevereiro, no Jardim Mariana 1, em São José dos Campos, onde um ônibus do transporte público tombou após colidir com um poste. A situação resultou em múltiplos ferimentos entre os passageiros.

De acordo com informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros, seis pessoas necessitaram de atendimento médico. Dentre elas, cinco foram resgatadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), enquanto uma outra vítima foi socorrida diretamente pelos bombeiros.

A concessionária EDP foi chamada para o local do acidente, onde teve que interromper o fornecimento de energia para garantir a segurança da operação de resgate e dos trabalhos de remoção do veículo acidentado.

As autoridades locais continuam a investigar as circunstâncias que levaram ao acidente. Mais detalhes sobre o estado das vítimas e as causas da colisão devem ser divulgados em breve.