Ônibus do Rio de Janeiro terão ar condicionado monitorado pela prefeitura

A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou, nesta terça-feira (17), a implementação de um sistema de monitoramento da climatização dos ônibus da cidade. Sensores serão instalados nos veículos de transporte coletivo, cuja operação é gerida por empresas privadas sob concessão municipal.

Atualmente, 68 ônibus já estão equipados com esses sensores, com a meta de expandir esse número para 150 até o final do ano. Os sensores foram adquiridos pela administração municipal e uma licitação está agendada para o dia 27 deste mês, visando contratar serviços para a instalação e ampliação do monitoramento, que deverá abranger toda a frota até março de 2025.

Com essa medida, a prefeitura busca garantir que o uso de ar-condicionado nos ônibus seja respeitado, uma exigência respaldada por subsídios fornecidos pelo governo municipal para viabilizar esse serviço aos passageiros.

A Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) definiu que o ar-condicionado será considerado ativo e em funcionamento adequado se for capaz de reduzir a temperatura interna dos ônibus em pelo menos 8 graus Celsius (°C) em relação à temperatura externa.

Durante a coletiva de imprensa que marcou o lançamento dessa iniciativa, o prefeito Eduardo Paes afirmou que as empresas que não cumprirem essa norma terão seus subsídios cortados.

Com as altas temperaturas registradas na cidade, a gestão municipal também decidiu revisar os protocolos para alertar a população sobre os riscos associados ao calor intenso durante o verão de 2025.

Foi estabelecida uma escala de classificação de riscos que varia de 1 a 5, podendo levar ao cancelamento de eventos significativos, como shows e competições esportivas. Até o momento, a cidade já enfrentou os níveis 1, 2 e 3 dessa escala.