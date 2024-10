Ônibus do Botafogo é apedrejado por torcedores do Peñarol no Uruguai

O ônibus que levava a delegação do Botafogo para o estádio Centenario, em Montevidéu, no Uruguai, palco da partida de volta contra o Peñarol pela semifinal da Libertadores, foi alvo de um ataque nesta quarta-feira (30). Torcedores da equipe da casa atiraram pedras no veículo, que teve algumas janelas danificadas. Não há registro de feridos.

A partida está prevista para começar às 21h45. Na de ida, os brasileiros venceram por 5 a 0.

O ato de vandalismo é mais um episódio que marca o tumultuado encontro entre brasileiros e uruguaios nesta semifinal. Inicialmente previsto para o estádio Campeón Del Siglo, que pertecem ao Peñarol, o jogo foi transferido para o Centenario justamente por questões de segurança.

De acordo com o diretor da Polícia Nacional do Uruguai, José Manuel Azambuya, não era possível garantir a proteção de todos os torcedores no Del Siglo, onde a torcida do Botafogo, inclusive, havia sido vetada. A proibição era uma consequência das cenas de violências vistas no Rio de Janeiro na semana passada, no primeiro confronto entre as equipes.

Na ocasião, mais de 280 torcedores do Peñarol foram detidos na zona norte do Rio depois de uma briga generalizada na orla do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade. A maioria foi liberada, mas cerca de 20 ainda segue detida.

Dias após o ocorrido, o Ministério do Interior do Uruguai anunciou a proibição da presença de torcedores da equipe brasileira no estádio do time uruguaio.

“Os acontecimentos no Rio desencadearam eventos que aumentam o clima hostil e que evidenciam o alto risco que existiria” em um possível encontro dessas torcidas, escreveu Martinelli, ministro do governo de Luis Lacalle Pou, nas redes sociais.

O veto só caiu quando a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) determinou a mudança de estádio e teve a concordância do governo uruguaio.

Mesmo com o reforço na segurança, além do ataque ao ônibus da delegação do Botafogo, veículos que levavam torcedores do clube para o Centenario também foram atacados nesta quarta-feira. Diversos objetivos, como martelos, foram atirados contra os ônibus da torcida. Por conta disso, os brasileiros tiveram de seguir a viagem deitados no veículos para se protegerem.

Além disso, pela manhã, torcedores de ambos os clubes se enfrentaram numa briga numa área próxima onde a delegação do clube carioca estava hospedada. O conflito aconteceu num posto de gasolina, mas, segundo informações do El País, não houve registro de feridos.