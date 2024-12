Ônibus de Natal do Corredor ABD já está circulando

O Natal chegou com muita luz e magia no Corredor ABD! Até o dia 31 de dezembro, todos estão convidados a embarcar em uma experiência única: um ônibus especialmente decorado para celebrar esta época tão especial.

Do lado de fora, o veículo está iluminado com LEDs brilhantes, destacando-se como uma verdadeira estrela em movimento. No interior, a atmosfera natalina está completa com decorações encantadoras, trazendo o aconchego e a alegria que só o Natal pode proporcionar.

E tem mais: quem está no comando deste ônibus mágico é ninguém menos que o Papai Noel, que assumiu o volante para tornar o trajeto ainda mais especial. É uma oportunidade incrível para crianças e adultos viverem momentos inesquecíveis e registrarem lindas memórias natalinas.

Por que participar?

O Natal é um momento de união, partilha e alegria. Nada melhor do que celebrar essa magia com um passeio iluminado e cheio de surpresas. Junte a família e os amigos e embarque no clima festivo enquanto percorre o Corredor ABD, trazendo um brilho especial às suas festas de fim de ano.

Não perca essa experiência mágica! Venha viver a magia do Natal sobre rodas e compartilhe a alegria dessa época tão especial.

Carreata Natalina – 12 de dezembro

No dia 12 de dezembro, os colaboradores do Corredor ABD e BR7 Mobilidade poderão participar de uma carreata inesquecível com ônibus natalinos.

A carreata será conduzida pelos nossos queridos Papais Noéis, espalhando alegria por onde passar!

Passeio de Natal ao Parque do Ibirapuera – 19 de dezembro

No dia 19, os colaboradores do Corredor ABD e da BR7 vão embarcar em um passeio mágico ao famoso Parque do Ibirapuera, para contemplar a deslumbrante Árvore de Natal e a fonte iluminada.

Serviço:

Data Dia Linha

11/dez qua 285

12/dez qui 376

13/dez sex 287

14/dez sáb 288

15/dez dom 285

16/dez seg 376

17/dez ter 287

18/dez qua 288

19/dez qui 285

20/dez sex 376

21/dez sáb 287

22/dez dom 288

23/dez seg 285

24/dez ter 376

25/dez qua 287

26/dez qui 288

27/dez sex 285

28/dez sáb 376

29/dez dom 287

30/dez seg 288

31/dez ter 285

Legenda: 288 (Ferrazópolis / Jabaquara)

285 (São Mateus / Ferrazópolis)

376 (Diadema / Berrini)

287 (Santo André Oeste / Diadema)