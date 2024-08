Ônibus de César Menotti e Fabiano sofre acidente e dupla cancela show

O ônibus da dupla César Menotti e Fabiano se envolveu num acidente em Minas Gerais na manhã deste sábado (3). Segundo a assessoria dos artistas, todos que estavam no veículo passam bem –inclusive Menotti, que viajava junto com a equipe.

O acidente aconteceu numa rodovia próxima da cidade de Rio da Casca, em Minas Gerais. A causa da colisão com outro veículo na estrada ainda será apurada pelas autoridades responsáveis.

O ônibus da dupla se dirigia à cidade de Castelo, no Espírito Santo, onde eles fariam um show neste sábado (4). A apresentação foi adiada em virtude do acidente e terá uma nova data divulgada pelos músicos.

Dupla sertaneja que ascendeu ao sucesso nos anos 2000, precursores do sertanejo universitário, César Menotti e Fabiano são embaixadores oficiais da Festa do Peão de Barretos deste ano. Eles estão na estrada com a turnê “Intensidade – XX Anos”, em que celebram duas décadas de carreira.