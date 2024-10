Ônibus com torcedores do Botafogo é atacado antes de jogo da Libertadores

Um ônibus com torcedores do Botafogo foi atacado na tarde desta quarta (30), no Uruguai, pouco antes de a equipe enfrentar o Peñarol pela semifinal da Libertadores.

O veículo teve uma janela apedrejada nas ruas de Montevidéu. O ato foi divulgado pelo influenciador Daniel Braune, torcedor fanático do time carioca que está no Uruguai.

O ônibus estava a caminho do Parque Rodó, ponto de encontro dos botafoguenses. De lá, eles vão seguir juntos rumo ao Estádio Centenário, palco do jogo decisivo da semifinal.

Não há registros de feridos, e o influenciador conseguiu chegar ao estádio sem grandes problemas.

O duelo de ida entre Botafogo e Peñarol ficou marcado por uma série de vandalismos no Rio de Janeiro. Torcedores uruguaios foram detidos após uma grande confusão no Recreio dos Bandeirantes.

Dentro de campo, a situação é bem tranquila para os brasileiros, que venceram por 5 a 0 na semana passada. Quem avançar encara o Atlético-MG, que superou o River Plate.