Ônibus com romeiros que voltavam de Aparecida tomba no RJ; 20 feridos receberam alta

Um ônibus de turismo fretado por romeiros que voltavam de Aparecida (SP) para o Rio de Janeiro tombou na noite do último sábado (31) na BR-465, em Seropédica (RJ).

Os 20 feridos foram encaminhados ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, na cidade vizinha ao local do acidente. A instituição disse que as vítimas apresentavam ferimentos leves, foram avaliadas e receberam alta.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), estavam no ônibus 46 passageiros e um motorista. O veículo foi destombado às 2h45 deste domingo, cerca de cinco horas depois do acidente. A pista foi liberada para o trânsito às 3h30.

Procurada, a Auto Viação 1001, empresa responsável pelo veículo, disse em nota que lamenta o ocorrido, está prestando suporte aos clientes e está à disposição das autoridades para esclarecimentos.

No início de julho, outro acidente com um ônibus de romeiros a caminho de Aparecida deixou dez mortos e 42 feridos. A excursão partiu do município paulista de Itapeva e estava a caminho do destino religioso quando, na altura de Itapetininga, o veículo se chocou com um viaduto na rodovia Francisco da Silva Pontes (SP- 127).