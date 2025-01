Ônibus circula sem roda e expõe problemas graves no transporte público do Rio

Na última segunda-feira (13), um incidente inusitado foi registrado na Avenida Brasil, onde um ônibus da linha 388, que opera entre Cesarão e Candelária, foi avistado circulando sem a roda traseira e com a porta aberta. O episódio foi capturado por um motorista que passava pela via.

As imagens do ocorrido não mostram nenhum passageiro a bordo do coletivo no momento da filmagem. Em resposta ao acontecido, a Secretaria Municipal de Transportes informou que o veículo estava se dirigindo à garagem para reparos, embora não houvesse sinalização apropriada no letreiro do ônibus.

A secretaria acrescentou que o conserto já foi realizado e que o ônibus voltou a operar normalmente. Esta linha é gerida pela Viação Transporte Campo Grande, que, conforme informações recentes, teve vários de seus ônibus recolhidos pela Prefeitura do Rio devido a condições inadequadas de funcionamento.

Os usuários da linha 388 têm relatado diversos problemas relacionados ao transporte público, incluindo a ausência de ar-condicionado, bancos quebrados e soltos, além da presença de insetos como baratas. Um dos passageiros, Ruan Reis, analista de suporte, expressou sua insatisfação: “A nossa situação como passageiro do ônibus 388 está totalmente insalubre. Além das cigarras não funcionarem, muitas vezes os passageiros têm dificuldade para poder descer. Alguns bancos ficam soltos e, quando você se senta, o banco cai. Você encontra filhotes de barata e muita sujeira. Cadê o ar? Não tem ar-condicionado, então passamos calor e não conseguimos abrir a janela”.

O episódio levanta questões sobre a qualidade do serviço prestado aos passageiros e a necessidade urgente de melhorias na infraestrutura dos ônibus que atendem à população carioca.