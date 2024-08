ONG Zoé é finalista na premiação internacional .ORG Impact Awards 2024  

A Zoé, ONG brasileira com sede em São Paulo, conquistou lugar entre os 35 finalistas do programa The .ORG Impact Awards, uma iniciativa global do Public Interest Registry (PIR), que anualmente reconhece e premia pessoas e organizações não governamentais cujo trabalho tem impacto positivo no mundo. Os 35 finalistas foram selecionados entre 1.700 inscritos de 87 países. A Zoé foi reconhecida por sua atuação alinhada ao propósito de levar assistência médica especializada às comunidades ribeirinhas dos rios Tapajós e seus afluentes e do Baixo Amazonas e ao povo indígena Zoé. Desde sua fundação, em 2019, até agosto de 2024, a Zoé já realizou nessas regiões, 28 expedições médicas, 8.531 atendimentos, com a participação de 244 voluntários.

Os organizadores do .ORG Impact Awards consideraram que o trabalho da Zoé se destaca por fornecer assistência médica, promovendo saúde e bem-estar às comunidades atendidas, além de treinamento para profissionais de saúde locais, garantindo um impacto duradouro na preservação da cultura e da saúde dos guardiões da Floresta Amazônica.

Presidente da Zoé, o médico Marcelo Averbach, considera a premiação um marco na história da ONG. “Todos ficamos muito felizes com esse reconhecimento que representa uma chancela à seriedade e impacto de nosso trabalho na região. Além disso, a visibilidade internacional promovida pela premiação é muito importante, inclusive, para atrair doadores de recursos, um dos desafios enfrentados por instituições como a nossa e que precisa ser vencido para garantir a continuidade do trabalho”, afirma

Atendimento da ONG Zoé no Hospital Municipal de Belterra, no Pará

Como finalista da premiação na categoria Saúde e Cura, a Zoé, além do importante reconhecimento, está elegível a premiações entre US$ 10 mil e US$ 50 mil. Os vencedores serão anunciados na cerimônia presencial de premiação, que será realizada em 8 de outubro, em Washington, D.C (EUA). Durante o evento, os finalistas de todo o mundo estarão reunidos e receberão uma doação de US$ 2,5 mil. Ademais, o vencedor do prêmio .ORG do Ano receberá uma doação de US$ 50 mil, enquanto os vencedores das outras categorias receberão cada um US$ 10 mil. Os 35 finalistas foram selecionados nas categorias:

Educação de Qualidade para Todos

Gestão Ambiental

Diversidade, Equidade e Inclusão

Saúde e Cura

Fome e Pobreza

Estrelas em Ascensão (líderes com menos de 25 anos que fazem a diferença em suas comunidades)

Sobre a Zoé

A Zoé foi fundada em São Paulo (SP), no final de 2019 com o propósito de levar assistência médica especializada às comunidades ribeirinhas dos rios Tapajós e Baixo Amazonas e ao povo indígena Zoé. O grupo de fundadores é formado predominantemente por médicos com histórico pessoal de atendimento a populações da Amazônia.

Desde sua criação até agosto de 2024 foram 28 expedições no Pará para atendimento a populações ribeirinhas dos rios Tapajós e seus afluentes e do Baixo Amazonas, nas regiões de Belterra, Aveiro, Santarém e Óbidos. Nesse período, foram 8.531 atendimentos, realizados por 244 voluntários.

Entre os procedimentos que a Zoé leva para as regiões onde atua estão: cirurgias de hérnia, vesícula e dermatológicas; cirurgias laparoscópicas; exames de ultrassom e elastografia hepática (avaliação do fígado); endoscopias e colonoscopias, além de consultas de clínica geral, geriatria, dermatologia, pediatria e saúde mental.

Faça parte

Qualquer pessoa pode contribuir com o trabalho realizado pela ONG Zoé em prol das populações ribeirinhas do Pará. Para fazer sua doação, acesse: https://ongzoe.org/

Sobre o Public Interest Registry

O Public Interest Registry (PIR) é uma organização sem fins lucrativos que opera o domínio de primeiro nível .ORG — um dos maiores domínios genéricos de primeiro nível do mundo, com mais de 11 milhões de nomes de domínio registrados. O .ORG é aberto a todos, proporcionando uma plataforma global para organizações, associações, empresas e indivíduos trazerem suas ideias.

Por duas décadas, o PIR tem sido defensor por uma Internet livre e aberta, com a missão clara de ser exemplo de registro de nomes de domínio, fornecer uma identidade digital confiável e ajudar a educar aqueles que se dedicam a melhorar o mundo. O PIR foi fundado pela Internet Society (internetsociety.org) em 2002 e está sediado em Reston, Virgínia, EUA. Mais informações:

www.pir.org

www.orgimpactawards.org