ONG Rio de Paz realiza manifestação em Copacabana em memória de crianças mortas pela violência

Na manhã desta quarta-feira, 18 de outubro, a Organização Não Governamental (ONG) Rio de Paz promoveu um ato significativo na Praia de Copacabana, com o intuito de chamar aatenção para o alarmante número de crianças e adolescentes que perderam suas vidas devido à violência no estado do Rio de Janeiro. A maioria dessas mortes ocorreu por balas perdidas, levantando questões urgentes sobre a segurança pública na região.

Durante a manifestação, uma faixa foi estendida pela ONG, questionando os governos federal e estadual sobre as condições em que as famílias das vítimas passarão o Natal. Este apelo destaca a necessidade de ações efetivas e compromissos concretos para enfrentar essa crise.

A faixa foi colocada próxima a uma série de fotos das vítimas, que foram espalhadas pela areia da praia. Essas imagens retratam crianças e jovens que faleceram em operações policiais ou em conflitos armados entre criminosos, além de casos de execuções, algumas delas envolvendo agentes do estado.

Entre as homenagens, uma árvore de Natal adornada com bolas que continham cruzes foi posicionada ao lado das fotografias, representando as vidas ceifadas entre os anos de 2020 e 2024. Ao todo, foram documentados 48 casos de mortes de crianças entre 7 meses e 14 anos, sendo que 37 delas foram vitimadas por balas perdidas.

A ONG enfatiza a necessidade urgente de desenvolver políticas públicas voltadas para a segurança e o combate ao tráfico de armas e munições no Rio de Janeiro. O fundador da Rio de Paz, Antônio Carlos Costa, expressou sua indignação afirmando: “Qual nação livre e desenvolvida conseguiria conviver com uma estatística como essa? Estamos perante um escândalo, fruto da insistência em políticas de segurança pública catastróficas.”

A Rio de Paz tem acompanhado atentamente o assassinato de crianças e adolescentes desde 2007, contabilizando 115 casos em quase duas décadas. Além disso, a ONG mantém um mural em memória das crianças que perderam suas vidas por balas perdidas na Lagoa Rodrigo de Freitas.

As famílias das vítimas foram convidadas a participar do ato, reforçando a importância da mobilização social na luta por justiça e segurança para as novas gerações.