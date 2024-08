ONG Mães da Sé transforma moda de rua em busca por pessoas desaparecidas

Diariamente, 203 pessoas desaparecem no Brasil, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Um desses casos é o de Fabiana Espiridião. Aos 13 anos, ela saiu com uma amiga para ir a um aniversário. Na volta, as duas se despediram e cada uma tomou o caminho de casa. Fabiana, porém, nunca chegou ao lar, naquele dezembro de 1995. Ivanise Esperidião, mãe da Fabiana, procurou todos os canais de comunicação e da polícia possíveis e, em março de 1996, reuniu outras mães na Praça da Sé, exibindo fotos dos filhos que sumiram sem explicação. Fabiana até hoje não foi encontrada. E foi ali que começou o trabalho da organização Mães da Sé, que já cadastrou mais de 12 mil desaparecimentos e ajudou a encontrar mais de cinco mil crianças e adolescentes.

No dia 30 de agosto, será montado um varal de camisetas na praça da Sé, com a presença de Ivanise Esperidião, presidente da ONG Mães da Sé e demais representantes da instituição, bem como organizações em apoio à causa.

Veja o vídeo da campanha:



T-SEARCH, UMA CAMPANHA QUE QUER MUDAR ESSA HISTÓRIA

Inspirada nas famosas bootlegs, T–shirts queridinhas entre fashionistas e famosos por estamparem rostos populares, a Mães da Sé, em parceria com o coletivo Weber Shandwick, lança a campanha T-Search, o #OutfitDaVisibilidade. O objetivo é transformar camisetas em uma ferramenta para encontrar crianças desaparecidas no Brasil, tornando a moda uma plataforma de ativismo social.

“O nome é autoexplicativo e faz alusão à palavra T-shirt (camiseta) e search (busca). Se usamos camisas de quem admiramos, por que não vestir também por uma causa que precisa ser de todos nós?”, pergunta Vitor Elman, copresidente da Cappuccino, agência idealizadora da campanha. A iniciativa também se baseia no consumo de notícias de pessoas famosas por brasileiros. “Somos o país da novela, dos cliques recordes em notícias sobre celebridades, gostamos de ver e de sermos vistos. T-Search não é apenas uma campanha, é um movimento. Ao aproveitar a própria cultura das ruas, pretendemos redirecionar o foco para aqueles que realmente precisam”, complementa o executivo, que também é líder criativo LATAM da Weber Shandwick.

Produzidas na Galeria do Rock, essas peças querem chamar a atenção para os desaparecidos e mobilizar a sociedade para essa causa urgente.

Ivanise Esperidião, fundadora da Mães da Sé, reforça que “a principal dor é a falta de visibilidade. E as estatísticas são impressionantes: mais de 40.000 crianças desaparecem a cada ano no Brasil, muitas perdidas em horrores como tráfico e adoção ilegal. Com a T-Search, estamos trazendo seus rostos e histórias de volta à atenção pública.”

A iniciativa conta com o apoio de personalidades influentes do entretenimento brasileiro, como Péricles, Caco Ciocler, Luiza Possi, Bela Gil, Vitor Belfort, Beto Jamaica, Compadi Washington, entre outros. No dia 30 de agosto, Dia da Pessoa Desaparecida, os participantes da campanha doarão a sua visibilidade vestindo a T-Search.

Luana Piovani, atriz e mãe, é a voz dessa causa e ressalta sua ligação pessoal. “Como mulher e mãe, sou naturalmente empática. Apoio qualquer movimento que traga justiça e alivie o sofrimento das mulheres,” declarou Piovani.

Após o dia 30/08, para mais informações sobre a T-Search ou para adquirir uma camiseta e fazer parte desse movimento, o site estará disponível. O valor é 170 reais e a renda será revertida à ONG Mães da Sé.