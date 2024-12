ONG Ficar de Bem realiza mostra cultural “Eu com a Cidade” em São Bernardo

No último sábado, (14), a ONG Ficar de Bem realizou a mostra cultural “Eu com a Cidade”, produzida por crianças e adolescentes, de 7 a 14 anos, em situação de vulnerabilidade assistidas pela instituição na unidade Ferrazópolis, em São Bernardo do Campo. A iniciativa promove atividades intergeracionais, envolvendo tanto os participantes quanto seus responsáveis, com o objetivo de fortalecer os laços familiares e a identificação com o território em que vivem.

Durante o ano de 2024, o projeto trabalhou três eixos principais: “Eu comigo mesmo”, “Eu com os outros” e, mais recentemente, “Eu com a Cidade”, que focou na apropriação do território do bairro Ferrazópolis. Diversas atividades foram desenvolvidas, como a construção de maquetes que representaram o território sob a perspectiva dos participantes, além de registros visuais criados pelas crianças e adolescentes, onde elas exploraram e destacaram pontos importantes do bairro, resultando em uma exposição fotográfica aberta às famílias.

O evento contou com visitas guiadas conduzidas pelos educadores e pela equipe técnica da ONG. As famílias puderam circular pelos espaços, conhecer as atividades realizadas e compreender os objetivos das ações promovidas ao longo do ano. A exposição destacou o trabalho de apropriação do território, evidenciando a relação dos moradores com o bairro e com a cidade de São Bernardo do Campo.

“Por meio das atividades de arte e da cultura, as crianças e seus responsáveis puderam enxergar o bairro de uma nova maneira, ressignificando espaços e fortalecendo os vínculos familiares e comunitários. Essa troca é essencial para construir pertencimento e promover uma convivência afetuosa”, diz Evenson Robles Dotto, presidente da ONG Ficar de Bem.



Crédito:Divulgação

Crédito:Divulgação

Crédito:Divulgação