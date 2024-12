ONG Ficar de Bem promove Feira de Profissões no ABC

A ONG Ficar de Bem promove neste sábado, dia 7, a Feira de Profissões, uma iniciativa que tem como objetivo apresentar possibilidades de carreira, estimular a independência financeira e a conquista da autonomia dos jovens assistidos. O evento acontece no Centro Cultural Jácomo Guazzelli, no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo do Campo, a partir das 10h.

Durante a feira, profissionais de diferentes áreas – técnica, superior e empreendedores – ficam à disposição para compartilhar suas trajetórias, esclarecer dúvidas e orientar os adolescentes para a construção do seu projeto de vida e sobre as possibilidades no mercado de trabalho.

A ação integra o Projeto Fênix, desenvolvido em parceria com a Kindernothilfe (KNH), uma agência internacional de desenvolvimento com sede na Alemanha. Voltado para adolescentes em medidas protetivas devido a situações de vulnerabilidade, o projeto oferece oficinas coletivas e atendimentos individualizados, visando proteção, desenvolvimento de potencialidades e reintegração social. A abordagem respeita o tempo e as vivências de cada jovem, criando um ambiente seguro para o crescimento pessoal e comunitário.

“Acreditamos que oferecer orientação profissional é uma oportunidade para que esses jovens enxerguem caminhos que antes pareciam impossíveis. Quando um adolescente descobre que pode planejar seu futuro, assumir o controle de sua trajetória e acreditar no seu potencial, estamos cumprindo nossa missão de transformar vidas”, destaca Melissa Terron, superintendente da ONG Ficar de Bem.

Serviço:

Eveno: Feira das Profissões da ONG Ficar de Bem

Quando: 7 de dezembro a partir das 10h

Local: Rua Rosa Pacheco, 201 – Ferrazópolis – São Bernardo do Campo – SP