ONG Ficar de Bem inaugura Casa da Mulher Paulista em São Bernardo

A ONG Ficar de Bem, em parceria com a Prefeitura de São Bernardo do Campo por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS) do município, inaugura nesta sexta-feira, dia 29 de novembro, a Casa da Mulher Paulista de São Bernardo. O local, que inicia os atendimentos na próxima segunda-feira (2), com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O espaço foi idealizado para oferecer assistência integral às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Além de um ambiente seguro, o local garante que as mulheres tenham atendimento digno e recebam o suporte necessário para superar as violações vivenciadas e romper o ciclo de violência .

A Casa da Mulher disponibiliza apoio psicossocial, orientação jurídica e atendimento em parceria com órgãos especializados, como a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAMs), Juizados Especiais, Ministério Público e Defensoria Pública. Há ainda ações voltadas à autonomia e à emancipação econômica, essenciais para que as assistidas possam retomar suas trajetórias com dignidade e independência.

“Muitas vezes, essas mulheres se sujeitam à violência pensando nos filhos, porque não têm para onde ir ou como sustentá-los. Este equipamento é um marco na cidade, pois, aqui elas terão atendimento especializado e, principalmente, oportunidade de possibilidade para romper esse ciclo de violência e transformar suas vidas . Nosso objetivo é devolver a elas a esperança e a autonomia que foram roubadas pela violência,” pontuou Melissa Terron, superintendente da ONG Ficar de Bem.