ONG Ficar de Bem capacita profissionais para proteção infantojuvenil

No Brasil, a violência contra crianças e adolescentes continua a apresentar dados alarmantes. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), em 2024, foram registradas mais de 274 mil denúncias de violência infantojuvenil, sendo relacionadas a negligência, violência física e violência sexual. Esses números reforçam a necessidade urgente de ações preventivas e capacitação profissional para lidar com a proteção desse grupo em situação de vulnerabilidade.

Crami Capacita: uma resposta à necessidade de qualificação profissional

Para responder a essa demanda, a Ficar de Bem, que há mais de três décadas se dedica à proteção integral de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e à defesa de seus direitos, tem intensificado suas iniciativas por meio do Crami Capacita, um programa que promove consultorias e treinamentos para fortalecer ações de prevenção e intervenção. Além disso, visa qualificar e humanizar os atendimentos realizados por profissionais das áreas de Assistência Social, Educação, Saúde e setores privados.

Uma das capacitações oferecidas pelo programa está alinhada à Lei nº 14.811, de 12 de janeiro de 2024, que estabelece medidas de proteção a crianças e adolescentes contra a violência em ambientes educacionais e similares. Com a nova legislação, os profissionais que assistem esse público precisam se atualizar sobre seu papel nesses casos. O Crami Capacita atende essa demanda, promovendo conhecimento técnico e prático para lidar com as diferentes formas de violência infantojuvenil.

Atualmente, o Crami Capacita oferece três cursos online especializados na proteção de crianças e adolescentes, desenvolvidos por especialistas e alinhados à legislação vigente. As formações são respaldadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e abordam temas como violência doméstica, escuta especializada e violência sexual, capacitando profissionais para identificar, prevenir e atuar diante dessas situações, contribuindo para a construção de ambientes mais seguros e acolhedores.

“As formações presenciais podem acontecer na própria organização ou em espaços determinados pelo contratante. Já pela plataforma digital do Crami Capacita, os participantes podem assistir às aulas ao vivo ou gravadas, com total flexibilidade para adequar o aprendizado à sua rotina. E ao final, recebem um certificado de conclusão, desde que cumpram as metas estabelecidas”, explica Melissa Terron, superintendente da Ficar de Bem.

A iniciativa já capacitou milhares de profissionais. Em janeiro deste ano, 1.500 educadores do programa de Educação Musical Guri, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, gerida pela Santa Marcelina Cultura, participaram da palestra realizada pelo Crami Capacita. “A formação proporcionou um espaço de aprendizado e troca de experiências, fortalecendo práticas de prevenção e qualificação no atendimento a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade”, afirma Melissa.

Fortalecendo a rede de proteção infantojuvenil

Com a ampliação das capacitações, a iniciativa segue fortalecendo a rede de proteção infantojuvenil, preparando profissionais para atuar de forma mais qualificada na garantia dos direitos e da segurança de crianças e adolescentes em diferentes contextos.

A Ficar de Bem convida profissionais e instituições a participarem dessa iniciativa. Informações sobre os cursos e inscrições podem ser obtidas pelo e-mail [email protected].