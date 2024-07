ONG em Paraisópolis oferece atividades culturais gratuitas e encontro com escritor infantojuvenil

O Pró-Saber SP, organização da sociedade civil localizada em Paraisópolis, conta com programação aberta e gratuita para encerrar as férias escolares.

Sem deixar de lado o contato com os livros e a socialização durante as férias, a biblioteca do Pró está de portas abertas. Além da possibilidade de passar o dia na companhia dos livros em espaço lúdico, a organização também oferece atividades que mesclam leitura, brincadeira, cultura e habilidades manuais, tais como: jogos, roda de leitura, oficina de brinquedo, contação de histórias e piquenique poético.

O destaque da programação é o encontro literário com o escritor Giba Pedroza e a ilustradora Ionit Zilberman no dia 26/07.A programação acontece à tarde, a partir das 13h30.

Giba Pedroza é contador de histórias e pesquisador de literatura infantil e tradição oral. Nascida em Tel Aviv, Israel, Ionit Zilberman é ilustradora e artista visual. Ilustrou mais de 50 livros infantis.

De portas abertas para a comunidade, a biblioteca do Pró-Saber SP, organização da sociedade civil que visa fortalecer a educação integral por meio de experiências de leitura e brincadeira, se firma como um espaço de cultura da cidade de São Paulo, recebendo escritores encontros, exposição e lançamentos literários. Já passaram pelo Pró escritores como José Carlos Lollo, Blandina Franco, Sidney Meireles, José Roberto Torero, Rodrigo Andrade, entre outros.

Sobre o Pró-Saber SP

O Instituto Pró-Saber SP é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. Fundada em 2003, tem como missão fortalecer a educação integral de crianças brasileiras por meio de experiências de leitura e brincadeira, transformando suas famílias e suas comunidades.

Inserido no leque educacional como um complemento da escola regular, conta com cinco programas para crianças e jovens de 4 a 19 anos, além de suas famílias e responsáveis. Desde 2019, estão de portas abertas com uma biblioteca infanto juvenil gratuita.

Em 18 anos de atuação, a organização impactou mais de 10.600 crianças e jovens diretamente e mais de 42.000 pessoas indiretamente, ao levarmos em consideração que os programas acabam invadindo as casas das crianças e jovens; e é detentora dos prêmios Melhores ONGs, Selo de Direitos Humanos e Diversidade da Cidade de São Paulo, VOA Ambev, Selo DOAR e semifinalista Prêmio Itaú Unicef.