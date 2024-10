ONG Cabelegria realiza ação em Santo André

Quando Mariana Robrahn fundou a ONG Cabelegria, a ideia parecia simples: usar a generosidade de quem tinha cabelo para devolver a alegria de quem, por razões de saúde, perdeu o seu. O que começou como um projeto modesto se transformou em uma verdadeira rede de apoio e solidariedade. “Em 10 anos, já conseguimos doar mais de 14 mil perucas para pessoas que passam por um dos momentos mais difíceis de suas vidas: o tratamento oncológico”, conta Mariana, que também é presidente da ONG.

Desde então, o impacto da Cabelegria só cresce. Foram mais de 420 mil doações de cabelo ao longo dessa jornada, cada uma representando um gesto de carinho e empatia. Mas, por trás dessa rede de solidariedade, há também desafios. “Hoje, nosso maior problema não é a falta de cabelo, mas sim a falta de recursos financeiros para transformar esse cabelo em perucas”, explica a fundadora.

A presidente da Cabelegria lembra com emoção de várias histórias de beneficiários que tiveram suas vidas transformadas. “Temos inúmeras histórias de mulheres que, ao colocar a peruca, sentem que resgataram uma parte delas”, conta Mariana. Para muitas, o impacto vai além da estética; trata-se de recuperar a coragem e a força para enfrentar a doença e os olhares de pena de desconhecidos.

Um dos casos mais marcantes, segundo Mariana, aconteceu durante uma ação em frente a um hospital, com o Banco de Perucas Móvel — um caminhão rosa transformado em um verdadeiro salão itinerante. “Uma mulher entrou chorando copiosamente no caminhão. Ela tinha acabado de desistir de iniciar o tratamento quimioterápico porque não suportava a ideia de perder o cabelo. Mas ao conhecer o nosso trabalho, ela decidiu continuar com o tratamento”, relata Mariana. Essa é apenas uma entre tantas histórias que exemplificam o impacto que a Cabelegria tem na vida das pessoas.

Com 10 anos de história, a Cabelegria se mantém firme no compromisso de transformar vidas. No entanto, o caminho para ampliar esse impacto depende diretamente de recursos financeiros. “Ainda temos muito trabalho pela frente. Queremos continuar devolvendo sorrisos, autoconfiança e esperança para quem está passando por um tratamento tão doloroso quanto o câncer”, afirma Mariana. “Mas para isso, precisamos do apoio de todos.”

Atualmente, a ONG enfrenta um paradoxo curioso. Apesar de ter mais de 2 toneladas de cabelo em estoque, a produção de perucas está aquém da capacidade. “Temos uma equipe de costureiras com capacidade para produzir 500 perucas por mês, mas devido à falta de recursos financeiros, conseguimos confeccionar apenas 150”, diz Mariana. Cada peruca custa em torno de R$100 para ser confeccionada e entregue, valor que inclui a mão de obra das costureiras, os materiais necessários para a confecção, a higienização do cabelo e até mesmo a taxa de envio pelos Correios.

Esse obstáculo levou a Cabelegria a focar sua atual campanha com o objetivo claro: confeccionar 5 mil perucas. “Nossa meta é transformar o máximo possível do cabelo que está parado em perucas para pacientes que precisam resgatar sua autoestima e enfrentarem o tratamento oncológico com mais confiança”, afirma Mariana. E a missão é clara: “Com apenas R$100, qualquer pessoa já pode garantir a confecção de uma peruca e transformar a vida de alguém.”

Como participar e fazer a diferença

Doar cabelo sempre foi uma das maneiras mais populares de apoiar a Cabelegria, mas agora, a ONG reforça que a doação financeira se tornou ainda mais necessária. “Nós continuamos recebendo doações de cabelo, mas nossa prioridade hoje é arrecadar recursos para confeccionar as perucas. Sem dinheiro, o cabelo não vira peruca e muitas pessoas ficam sem essa oportunidade de resgatar sua autoestima”, explica Mariana. Para contribuir, basta doar qualquer quantia ou tornar-se um doador recorrente, contribuindo mensalmente com o valor que puder.

Além das doações financeiras, também é possível “adotar” uma peruca. Com uma doação de R$100 ou mais, a pessoa garante a confecção de uma peruca que será destinada a alguém que precisa. “É um gesto simples, mas que faz uma diferença imensa na vida de quem está passando por um tratamento tão agressivo”, diz Mariana.

Participe!

A ONG Cabelegria está com uma campanha ativa para arrecadação de recursos financeiros, e qualquer valor faz a diferença. Você pode doar pelo site oficial da ONG e ajudar a transformar uma doação de cabelo em uma peruca. Para quem prefere doar cabelo, os procedimentos continuam os mesmos: lave e deixe seu cabelo secar naturalmente, faça um rabo de cavalo e amarre com elástico de borracha e coloque a mecha em um saco plástico para melhor manuseio. O tamanho mínimo para a doação é de 20 cm e enviar para a sede da ONG. Seja qual for a forma de apoio, você estará ajudando a resgatar a autoestima e o sorriso de alguém que está enfrentando o câncer.

Ação em Santo André

No dia 19 de outubro, das 12h às 20h, o Banco de Perucas Móvel estará no Grand Plaza Shopping, em uma ação especial de corte de cabelo, para receber doações e distribuir perucas para esses pacientes.

Dia: 19 de outubro

Horário: das 12h às 20h

Endereço: Grand Plaza Shopping – Av. Av. Industrial, 600 – Centro, Santo André – SP, 09080-510