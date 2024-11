Ong Adote um Cidadão celebra 25 anos com missa comemorativa no Santuário de Aparecida

Em uma comemoração celebrada no Santuário Nacional de Aparecida, a ONG Adote um Cidadão celebrou nesta terça-feira (5) seu Jubileu de Prata, marcando 25 anos de compromisso pela inclusão e igualdade. A missa, realizada em um dos maiores centros de espiritualidade do Brasil, contou com a presença de pessoas com deficiência, colaboradores, voluntários e apoiadores, unidos pelo ideal de todos uma sociedade mais justa e acessível.

Com a frase “A casa de Deus é a casa de todos nós”, as pessoas com deficiência atendidas pela ONG foram calorosamente recebidas no altar, comemorando duas décadas e meia de atividades dedicadas à inclusão social. Ao longo desses anos, o Adote um Cidadão transformou a vida de milhares de pessoas por meio de ações socioeducativas, cursos profissionalizantes e diversas iniciativas inovadoras para a construção de uma sociedade que respeita as diferenças e promove a dignidade.

Durante a celebração, a importância da fraternidade e da inclusão foi enfatizada como pilares essenciais para uma sociedade mais acolhedora e igualitária. “Este é um momento de celebrações, mas também de reflexão sobre a caminhada que já percorremos e os desafios que ainda temos pela frente. A Adote um Cidadão nasceu com a missão de ser um agente de transformação, e hoje, ao comemorarmos 25 anos, sabemos que ainda há muito a ser feito para garantir a inclusão plena das pessoas com deficiência”, declarou Veiga, capitaneador e idealizador do Adote.

Um dos ápices deste dia especial, foi especialmente, tocante no momento em que os romeiros, incluindo pessoas cegas, puderam se aproximar da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Com os sentidos atentos aos sons, texturas e à espiritualidade que emana do local, muitos visitantes sentiram a presença mística de Maria de forma profunda e inesquecível. A emoção foi visível nos rostos de cada um, ao se aproximarem da base da imagem e sentirem a energia daquele momento sagrado.

Outro destaque da visita foi a Sala das Promessas, onde os romeiros puderam conhecer e se emocionar com as mensagens de gratidão e fé de outros devotos de todo o Brasil. A sala, repleta de objetos que representam promessas cumpridas, foi um dos pontos altos da peregrinação, proporcionando momentos de reflexão sobre a fé e as conquistas de cada um. “Hoje está sendo um dia especial para mim”, diz Eduardo Soares, deficiente visual. “A minha esposa faleceu há pouco, e tinha o desejo de que eu trouxesse a sua prótese à Sala de Promessas. Este passeio do Adote um Cidadão me deu a oportunidade de cumprir essa promessa feito à minha amada. De tantas alegrias e os passeios que o Adote proporcionou a nós dois, como o sonho dela de voar de paraglider. Hoje, tenho oportunidade de eternizar mais uma das lindas lembranças que guardarei eternamente em meu coração”.

Outro momento histórico e marcante que ficará eternizado nas crônicas do Santuário foi a visita inclusiva ao Museu de Aparecida. Pela primeira vez, a instituição recebeu um grupo de romeiros deficientes em uma visita monitorada com áudio descrição, e a possibilidade de literal de sentirem cada peça garantindo que todos pudessem vivenciar a história de Nossa Senhora Aparecida de maneira acessível e respeitosa. Conduzidos pelas monitoras Bruna e Sabrina, a assistência solícita de toda a equipe do CTI (Centro de Informações Turísticas) que foi fundamental para oferecer um conteúdo rico e detalhado, possibilitando aos visitantes – deficientes visuais – a percepção de objetos, artefatos e imagens que retratam a história de Maria e do próprio Santuário.

Ao longo de sua trajetória, a ONG tem se orgulhoso de contribuir para que um número crescente de pessoas com deficiência alcance melhores condições de vida, acesso à educação e oportunidades de trabalho. Com o olhar voltado para o futuro, a Adote um Cidadão renova seu compromisso de construir um mundo mais acessível, respeitoso e com igualdade de oportunidades

Sobre a ONG Adote um Cidadão

A ONG Adote um Cidadão é uma organização comprometida com a inclusão social e a promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Desde sua fundação, há 25 anos, a ONG realiza ações que impactam diretamente a vida de milhares de pessoas, oferecendo cursos, atividades socioeducativas e promovendo a acessibilidade em nossa sociedade. Toda essa história foi edificada sem nunca ter aceitado e utilizado dinheiro público, ou se beneficiado de incentivos fiscais.



“Neste jubileu de prata, celebramos 25 anos de comprometimento e conquistas, renovando nosso compromisso diante do Criador e sob a proteção e amor de Maria Santíssima. Com este impulso, seguimos firmes em nossa jornada pela melhoria contínua e pela oferta do diligente labor socioinclusivo, com a exclusiva finalidade de multiplicar sorrisos. Sempre com a visão de um futuro mais acessível e transformador reafirmamos nossa missão de trabalhar pelos próximos 25 anos em prol de uma sociedade mais justa e igualitária.”