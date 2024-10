One Direction lamenta morte de Liam Payne: ‘Completamente devastados’

Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik assinaram um comunicado em conjunto sobre a partida do ex-companheiro de banda aos 31. O texto foi publicado no Instagram e recebeu mensagens de apoio e tristeza dos fãs nos comentários.

“Estamos completamente devastados pela notícia do falecimento de Liam. Com o tempo, e quando todos estiverem prontos, haverá mais a ser dito. Mas, por enquanto, vamos tirar um tempo para lamentar e processar a perda de nosso irmão, a quem amávamos profundamente. As memórias que compartilhamos com ele serão eternamente valorizadas. No momento, nossos pensamentos estão com sua família, seus amigos e os fãs que o amavam junto conosco. Sentiremos uma falta imensa. Nós te amamos, Liam.”, escreveu o One Direction.