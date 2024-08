Onde assistir a abertura das Paralimpíadas nesta quarta-feira (28)

A abertura das Paralimpíadas de Paris acontece nesta quarta-feira (28), às 15h. O evento contará com 184 delegações do mundo inteiro. Parte dos 4.400 atletas deve desfilar na avenida Champs-Élysées rumo à Place de la Concorde.

Não haverá transmissão em TV aberta no Brasil. Sportv 2 (TV fechada), Globoplay (streaming) e o canal do Comitê Paralímpico Internacional no Youtube são opções para assistir a abertura.

A competição vai até o dia 8 de setembro.

O Brasil tem, em Paris, 255 paratletas, sendo 117 mulheres.

Em Tóquio-2020, o Brasil conseguiu seu melhor resultado na história das Paralimpíadas com 72 medalhas, 22 de ouro, 20 de prata e 30 de bronze, terminando a competição em 7º no quadro de medalhas.

Desde o primeiro pódio na edição de Toronto-1976, o Brasil acumula um total de 373 medalhas, sendo 109 de ouro, 132 de prata e 132 de bronze.