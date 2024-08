Ondas ruins adiam mais uma vez a reta final do surfe nas Olimpíadas

A reta final do surfe nas Olimpíadas de Paris, que seria realizada neste sábado (3), foi novamente adiada devido às condições desfavoráveis do mar em Teahupoo, no Taiti.

A direção de prova entendeu não ter condições ideais de ondas e fará uma nova chamada neste domingo (4), com um possível começo para segunda (5).

JANELA EM ESPERA

Assim como no Circuito Mundial, as competições têm uma janela para acontecer. Para os Jogos Olímpicos, ficou determinado que o torneio aconteceria entre os dias 27 de julho e 5 de agosto.

Tudo indica que a condição não irá melhorar no domingo (4), por isso a próxima chamada oficial acontecerá apenas no fim do dia no Taiti, já na madrugada de segunda do Brasil, com um possível começo das semifinais às 14h (de Brasília).

MEDINA E TATI

O Brasil continua segue vivo na disputa por medalhas tanto no masculino quanto no feminino. Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb estão nas semifinais e enfrentam Jack Robinson (AUS) e Brisa Hennessy (CRC), respectivamente.