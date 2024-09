Onda Roxa: Marcelo Lima faz caminhada no Taboão e participa de carreatas em São Bernardo

Marcelo Lima, candidato a prefeito de São Bernardo do Campo pelo Podemos, teve uma agenda cheia de compromissos em diversos pontos da cidade neste sábado (14). Acompanhado por apoiadores e lideranças locais, o prefeiturável realizou uma caminhada no bairro Taboão ao lado da candidata a vereadora Sandra do Leite e também participou de carreatas que percorreram bairros como Parque Anchieta e Demarchi.

Durante a caminhada no Taboão, Marcelo destacou a importância de uma campanha pautada em propostas e no respeito: “Nós não vamos fazer maldade com ninguém, até porque não sabemos fazer. O que nós sabemos fazer é o bem, falar do amor por São Bernardo, das nossas propostas, do que a cidade precisa, do futuro que queremos”, afirmou o candidato.

“Só tem uma candidatura que representa experiência, trabalho, resultado e amor por São Bernardo. Para governar esta cidade, é preciso ter experiência, conhecer os equipamentos públicos e entender o funcionamento da prefeitura”, disse Marcelo Lima, destacando seus 20 anos de atuação na política.

Entre as principais propostas do candidato a prefeito estão a construção de um Hospital Municipal Infantil, a implementação de tarifa zero aos domingos no transporte público, a ampliação dos serviços de saúde para zerar as filas de exames, consultas e cirurgias, além de dobrar o efetivo da Guarda Civil Municipal para uma cidade mais segura e monitoramento por câmeras, da periferia ao Centro, e uso de inteligência artificial e tecnologia na segurança pública.

Além da caminhada no Taboão, a agenda de Marcelo Lima incluiu carreatas passando pelos bairros Parque Anchieta, Demarchi, Jardim Silvina, Bairro dos Casa, entre outros.

Neste domingo (15), o candidato dará continuidade à mobilização da “Onda Roxa”, movimento que tem levado milhares de pessoas às ruas vestidas com a cor roxa, símbolo de sua campanha. A caminhada “Bora Pra Cima” ocorrerá no Parque Selecta, com concentração às 10h20 em frente à Escola Edson Danillo Dotto, na Avenida Pedro Mendes.