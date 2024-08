Onda de frio chega a SP e CCR Mobilidade se prepara para evitar impactos nos trilhos

Com a chegada de uma intensa onda de frio a São Paulo, a CCR Mobilidade, por meio da ViaMobilidade – operadora das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda –, se antecipou para garantir a segurança e a eficiência das operações. Nos últimos meses, a companhia modernizou 312 aparelhos de mudança de via, substituiu mais de 30 km de trilhos e 15 mil dormentes (elementos estruturais que ficam posicionados transversalmente sob os trilhos de um metrô, trem ou linha ferroviária), além de realizar esmerilhamentos (processo de manutenção das vias férreas que envolve a utilização de esmeris ou rebolos abrasivos para desgastar, suavizar e ajustar a superfície dos trilhos) em 100 km de trilhos. Essas ações preventivas fazem parte de um esforço contínuo para minimizar os impactos das variações climáticas, como a contração dos trilhos devido às baixas temperaturas.

Com o frio, as barras metálicas dos trilhos se contraem, o que pode afetar a segurança e a pontualidade das viagens. A CCR Mobilidade entende a importância de agir preventivamente para evitar transtornos aos passageiros, especialmente em dias de clima adverso, como os que São Paulo enfrenta atualmente. Além disso, as equipes estão à postos para, juntamente com as modernizações realizadas, contribuir com prontidão frente a qualquer situação tempestiva que exija uma intervenção maior.

“O compromisso com a manutenção e modernização contínuas é essencial para assegurar que o sistema de transporte opere com qualidade e confiabilidade, mesmo em condições climáticas desafiadoras. E com a chegada da onda de frio, intensificamos nossas ações preventivas para garantir que as operações mantenham a segurança e eficiência esperadas pelos passageiros. A modernização dos trilhos e dos aparelhos de mudança de vias é parte fundamental do nosso compromisso em oferecer um transporte público confiável, independentemente das condições climáticas,” afirma Alan Santana, gerente executivo de manutenção da ViaMobilidade.