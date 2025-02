Onda de Calor no Brasil: sensação térmica pode chegar a alarmantes 70°C em fevereiro!

O mês de fevereiro de 2023 tem sido marcado por uma onda de calor significativa, impactando principalmente as regiões Sul e Sudeste do Brasil. As altas temperaturas não apenas expõem a população a um sol intenso, mas também elevam a sensação térmica a níveis alarmantes, colocando em alerta as autoridades e especialistas.

Pesquisadores do CliMA-USP (Núcleo de Climatologia Aplicada ao Meio Ambiente da Universidade de São Paulo) destacam que a sensação térmica pode ser muito mais intensa do que os valores medidos pelos termômetros. Este fenômeno é resultado da combinação das temperaturas registradas com a umidade relativa do ar, que influencia diretamente como os seres humanos percebem o calor.

A sensação térmica, um conceito que reflete a percepção individual da temperatura ambiente, é analisada através de uma tabela desenvolvida pelo CliMA-USP. Essa tabela considera diferentes combinações de temperatura e umidade, evidenciando que as condições climáticas podem resultar em sensações muito mais severas do que os números indicam.

Por exemplo, uma cidade com temperatura de 35°C e umidade de 50% pode apresentar uma sensação térmica equivalente a 55°C. Em outro cenário, onde os termômetros marcam 40°C e a umidade está em 70%, a sensação térmica pode chegar até 63°C. Um terceiro exemplo demonstra que em uma localidade com 30°C e umidade de 95%, a sensação térmica pode alcançar 47°C.

No caso específico de Porto Alegre, as previsões indicam temperaturas que podem atingir até 39°C com uma umidade próxima dos 95%. Neste contexto, a sensação térmica na capital gaúcha poderá atingir alarmantes 70°C, conforme indicado pela tabela do CliMA-USP.

Florianópolis também enfrenta situações semelhantes, com máximas previstas para 33°C e umidade em torno de 95%, resultando em uma sensação térmica estimada em cerca de 54°C. Curitiba, por sua vez, apresenta máximas de 31°C com uma umidade mais baixa, em torno de 10%, o que ainda assim pode levar a uma sensação térmica de até 50°C.

Diante desse cenário preocupante, a Defesa Civil tem emitido recomendações para que a população adote medidas preventivas contra a desidratação e o superaquecimento. Entre as orientações estão o aumento da ingestão de água e a evitação de atividades físicas nos horários mais críticos do dia, especialmente entre as 10h e as 16h, quando a exposição ao sol é mais intensa.

Além disso, é aconselhável que as pessoas busquem se manter em locais frescos e arejados sempre que possível, usem roupas leves e claras e estejam atentas aos sinais de exaustão pelo calor.