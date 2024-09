Onda azul de Gilvan invade as ruas de Santo André

Um dia depois de receber o apoio do governador Tarcísio de Freitas e do grandioso evento que o lançou oficialmente como candidato a prefeito de Santo André, Gilvan voltou às ruas nesta sexta-feira (6) para receber o carinho da população. Desta vez, além de Paulo Serra, ele teve a companhia da sua esposa, Jéssica Roberta, em circuito com caminhão de som que passou por várias regiões da cidade.

“Em cada bairro que passamos as pessoas lembram e agradecem as obras entregues no governo do prefeito Paulo Serra. Vamos continuar trabalhando por uma cidade cada vez melhor. Estamos andando por todo lado e a nossa gente mostra que confia no nosso projeto de continuidade e no time que transformou Santo André. Vai dar certo de novo, a onda azul está invadindo Santo André”, comentou Gilvan.

"Nosso trabalho é mostrar o que foi feito e que o Gilvan é o cara que vai continuar trabalhando para manter Santo André no caminho certo. Não precisamos inventar nada. As pessoas que vivem em Santo André sabem que a vida melhorou. Por isso que o Gilvan está disparando nas pesquisas e vai ser o nosso próximo prefeito", ressaltou Paulo Serra.