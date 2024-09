Onda azul de Gilvan está em todos os cantos de Santo André

Candidato a prefeito de Santo André, Gilvan cumpriu agenda ao lado da população de Santo André neste sábado (14). Na companhia do prefeito Paulo Serra, ele visitou a feira livre do Campestre e depois passou por diversas regiões da cidade em caminhão de som. Por todos os lugares a onda azul em apoio ao candidato estava presente por meio de acenos, aplausos ou declarações de apoio ao projeto de continuidade do trabalho realizado pelo governo Paulo Serra.

“Tivemos um dia de olho no olho e muito diálogo com os andreenses. Percorrer nossa cidade e ver o quanto avançamos é gratificante. Esse zelo e cuidado com a população vai continuar. Muito feliz com a onda azul que está em toda Santo André. Nosso caminhão de som arrasta alegria e a certeza do futuro seguro”, destacou Gilvan.

Gilvan e Paulo Serra ainda visitaram escritórios políticos de vereadores e participaram da inauguração de uma franquia da Velocity, especializada em exercícios de bicicleta indoor.

“Mais uma franquia que chega na cidade trazendo investimento, gerando emprego e renda para a nossa gente. Nós somos a 10ª cidade do Brasil que mais recebe franquias e o Gilvan tem uma grande participação neste ótimo resultado porque foi quem desburocratizou os processos quando esteve à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico”, destacou o prefeito Paulo Serra.