OMS se reúne para avaliar avanços e desafios no combate à Mpox

A Organização Mundial da Saúde (OMS) está se preparando para uma nova avaliação da mpox, anteriormente conhecida como “varíola dos macacos”, em nível mundial. O Comitê de Emergência da OMS realizará uma reunião no dia 22 de novembro para determinar se o aumento de casos ainda justifica sua classificação como uma “Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional”, designação que recebeu em agosto deste ano.

O status de emergência internacional é o alerta mais elevado da OMS para doenças que representam um risco significativo. A mpox foi classificada assim devido ao surgimento de uma nova cepa do vírus na República Democrática do Congo (RDC), que rapidamente se disseminou por países vizinhos na África. Esta variante, conhecida como clado Ib, apresenta uma taxa de letalidade mais alta.

Até o momento, foram confirmados quase 20 mil casos globalmente este ano, a maioria concentrada na África, com a RDC registrando 9.457 casos confirmados. Incluindo os suspeitos, o número ultrapassa 40 mil. Desde o primeiro surto em 2022 até outubro de 2024, houve 115.101 casos e 255 mortes em 126 países.

A virologista Clarissa Damaso, chefe do Laboratório de Biologia Molecular de Vírus da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), participa do comitê da OMS responsável pela análise da emergência. Segundo ela, essas reavaliações ocorrem geralmente a cada três meses após a declaração inicial de emergência, seguindo um procedimento padrão.

Clarissa enfatiza que a emergência declarada em agosto visava principalmente a situação nos países africanos e não refletia um cenário global. No Brasil e em outros países, embora existam casos, eles estão associados à cepa menos agressiva que circula desde 2022. Na África, a variante atual possui uma maior taxa de letalidade, justificando a convocação do Comitê.

O clado Ib tem sido detectado fora da África em casos importados na Tailândia, Suécia, Índia e recentemente nos Estados Unidos. O Reino Unido confirmou três casos de transmissão local dessa nova cepa após contato com um viajante retornado da Tanzânia, Ruanda e Uganda.

Apesar da transmissão local no Reino Unido, Hans Henri Kluge, diretor regional da OMS para a Europa, declarou que o risco para a população europeia permanece baixo. No entanto, ele destaca a necessidade de fortalecer as medidas de vigilância diante dessa nova realidade.

Conforme informações da OMS, o vírus mpox possui dois grandes clados: I e II. O clado I está associado a casos mais graves e maior mortalidade nas regiões onde é endêmico. Contudo, diferenças nos surtos anteriores complicam conclusões sobre sua gravidade relativa.

Desde sua identificação inicial na RDC, o clado Ib tem se espalhado entre pessoas através do contato próximo e está sob investigação para melhor compreensão das suas características. Esta cepa também tem sido associada a infecções em faixas etárias diversas, incluindo crianças.

No Brasil, segundo dados recentes do Ministério da Saúde divulgados no dia 12 deste mês, há 1.638 casos confirmados ou prováveis desde o início do ano e outros 437 suspeitos aguardando confirmação laboratorial. Até agora, não foram registrados óbitos ou casos da nova cepa no país.