Olyntho Voltarelli presidirá Comissão Mista Permanente da Câmara de São Caetano

A Câmara Municipal de São Caetano do Sul deu um passo significativo para reforçar o controle e a transparência na gestão pública com a formação da Comissão Mista Permanente para o biênio 2025-2026. Sob a presidência do vereador Olyntho Voltarelli (PSD), a comissão terá como principais funções avaliar a execução orçamentária, monitorar o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre anterior e contribuir na elaboração do Plano Plurianual (PPA), que servirá de base para a Lei Orçamentária Anual (LOA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Responsabilidade e transparência na gestão pública

Olyntho Voltarelli destacou a importância dessa atribuição. “Presidir a Comissão Mista Permanente é uma responsabilidade que assumo com grande compromisso. A transparência é um pilar fundamental para a democracia, e essa comissão será um canal aberto para que os cidadãos possam acompanhar e cobrar as ações do governo”, afirmou.

Contribuição para o aprimoramento das políticas públicas

Para o vereador, além de fiscalizar a execução orçamentária e o cumprimento das metas fiscais, a comissão desempenhará um papel estratégico. “Essa comissão contribui para o aprimoramento das políticas públicas, ouvindo as demandas da população e sugerindo melhorias. É um trabalho que exige dedicação e seriedade, e estou empenhado em cumprir essa missão com ética e transparência”, complementou.

Por meio das audiências públicas, os cidadãos terão acesso a informações detalhadas sobre os investimentos e as ações realizadas pelo município, promovendo um diálogo mais próximo entre o poder público e a sociedade. Além de Olyntho Voltarelli, o vereador Welbe Macedo (PSB) foi indicado como vice-presidente da comissão. Também integram o colegiado os vereadores Marcel Munhoz (PP), Professor Pio Mielo (PSD) e Fábio Soares (Republicanos).