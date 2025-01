Olympikus e Strava lançam desafio colaborativo com edição exclusiva do Corre

A Olympikus, maior e mais democrática marca de calçados esportivos brasileira, une forças com o Strava, a principal comunidade digital para pessoas ativas no mundo, em um desafio colaborativo que começa no dia 24 de janeiro. O objetivo é que a comunidade de corredores acumule 50.000 quilômetros em conjunto para “desbloquear” a edição exclusiva do Corre Strava, uma edição limitada que será revelada e disponibilizada para pré-venda exclusiva de 24 horas no site da Olympikus, assim que a meta for atingida. Após esse período, o modelo estará disponível para compra no site, com as vendas em lojas físicas iniciando no dia 13 de fevereiro.

A iniciativa reforça a liderança da Olympikus, que ganhou destaque entre a comunidade corredora pelo segundo ano consecutivo no Relatório Anual do Strava (Year in Sport 2024) e é um presente para os atletas que tiveram a marca como favorita em 2024. Segundo o levantamento, o Olympikus Corre foi o tênis mais utilizado pelos corredores brasileiros na plataforma, além de ser o tênis mais usado nas provas de 5 km, 10 km, meia maratona e maratona, consolidando seu protagonismo no mercado nacional.

O Desafio “Destrava o Corre Strava” promove uma ação colaborativa e inclusiva, incentivando a participação de corredores de todos os níveis, desde caminhada até treinos intensos de corrida. Cada quilômetro registrado pelos participantes contará para o objetivo coletivo. Para participar, basta se inscrever no desafio. Os corredores também podem fazer parte do Clube Olympikus dentro da plataforma para acompanhar todas as iniciativas da marca.

Todos os corredores que comprarem a edição exclusiva do Corre Strava receberão dois meses gratuitos de assinatura do Strava como bonificação. “Essa parceria com a Olympikus é um marco para o Strava, refletindo o sucesso da família Corre dentro da nossa comunidade. O Desafio Destrava o Corre Strava celebra os resultados alcançados pela Olympikus e oferece um impulso para o início do ano, motivando as pessoas a traçarem novas metas e a começarem 2025 com movimento e determinação. Estamos empolgados em fazer parte de uma iniciativa que fortalece o espírito de comunidade e incentiva a paixão pela corrida”, destaca Rosana Fortes, country leader do Strava no Brasil.

A iniciativa reforça o compromisso da Olympikus com a democratização do esporte, conectando pessoas de diferentes níveis em um movimento que inspira, engaja e fortalece a prática esportiva no Brasil. “Para a Olympikus é um orgulho ser a marca mais usada pelos corredores brasileiros no Strava e essa ação vem para celebrar os 50 anos da marca com essa comunidade, que nos abraçou de uma maneira tão especial”, comenta Márcio Callage, diretor de marketing da Olympikus.

Serviço – Desafio Destrava o Corre 4 Strava

Data: 24/01/2025

Objetivo do desafio: alcançar 50.000 quilômetros

Link para Desafio: https://www.strava.com/challenges/olympikus-destrava-o-corre-strava