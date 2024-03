Olivia Rodrigo distribui pílulas contraceptivas em turnê ‘Guts’ nos EUA

Olivia Rodrigo, cantora que vem se consolidando como estrela do pop com cinco indicações no último Grammy, está distribuindo pílulas contraceptivas em sua turnê mundial “Guts”.

Fãs receberam de graça caixas de Julie, um remédio contraceptivo, junto com camisinhas em shows recentes da artista pelos Estados Unidos. No kit está incluso também um folheto com a mensagem “Financiar o aborto? É uma boa ideia, certo?”, um trocadilho com a música “Bad Idea Right?”.

A ação faz parte da Found 4 Good, iniciativa da cantora que tem como objetivo “construir um futuro igualitário e justo para mulheres e meninas”.

Kit contraceptivo distribuído no show de Olivia Rodrigo nos Estados Unidos

Olivia Rodrigo também doará parte dos lucros de sua turnê para a The National Network of Abortion Funds, uma organização que trabalha para garantir acesso ao procedimento nos Estados Unidos.

A iniciativa de Rodrigo acontece depois da Suprema Corte dos Estados Unidos reverter, no ano passado, a sentença Roe vs. Wade, que permitia o acesso legal e seguro da pílula abortiva mifepristona no país desde 1973.

Desde então, 14 estados americanos tornaram o aborto ilegal, entre eles Texas, Arkansas e Indiana.