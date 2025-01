“Olirrô, o Pintor” leva alegria e reflexão à macrorregião de Curitiba

O palhaço Olirrô, um artista excêntrico e atrapalhado, promete transformar o caos em arte com o espetáculo teatral “Olirrô, o Pintor”. Essa montagem única, interpretada por Alison Andrei, une comédia, improviso e interação para criar uma experiência envolvente e reflexiva, que já está movimentando a cena cultural da Macrorregião de Curitiba.

Com apresentações gratuitas em São José dos Pinhais, Almirante Tamandaré, Colombo, Piraquara e Pinhais, o projeto vai muito além do riso. Além do espetáculo, oficinas de iniciação à linguagem da palhaçaria – intituladas “E eu, também sou palhaço?” – serão oferecidas como contrapartida social, fomentando o interesse pela arte e fortalecendo a cultura local.

Um espetáculo para todos

Olirrô é um espetáculo que conta a história de um pintor excêntrico, que conecta o público às questões humanas por meio do humor. Em meio ao seu caos criativo, entre riscos e rabiscos, ele convida o público a brincar e participar de uma jornada onde o riso é a tinta que colore o caminho.

Com direção de Bruno Madalozo Santos e Micheli Vaz, a peça se inspira em grandes nomes da palhaçaria, como Arrelia, Charlie Rivell e Esio Magalhães, além de trazer influências de artistas contemporâneos. É um espetáculo que convida a todos a se inspirarem na sua própria paleta de cores e a descobrirem que a arte é, na verdade, sobre a vida!

A proposta do espetáculo não se limita a entreter: promove acessibilidade, incluindo audiodescrição e intérpretes de Libras, garantindo que todos possam desfrutar da experiência.

Oficinas formativas: um convite ao riso e à expressão

As oficinas de contrapartida social, realizadas nas mesmas cidades das apresentações, são voltadas para iniciantes e amadores com idade acima de 16 anos. Durante três horas, os participantes exploram a arte do riso, a liberdade criativa e a conexão por meio da menor máscara do mundo: o nariz vermelho.

O objetivo é despertar o potencial artístico de cada um e demonstrar como a arte do palhaço pode ser uma ferramenta poderosa para enfrentar os desafios da vida.

Serviço

O que: “Olirrô, o Pintor” – Espetáculo teatral gratuito e oficinas formativas.

Quando e Onde:

São José dos Pinhais: 01 e 02/02 – Teatro Municipal Ernani Zetola.

Almirante Tamandaré: 14 e 15/02 – CEU – Centro de Artes Unificadas.

Colombo: 15 e 16/02 – CEU – Centro de Artes Unificadas.

Piraquara: 22 e 23/02 – Teatro Municipal Heloína Ribeiro de Souza.

Pinhais: 26 e 27/04 (local a confirmar).

Entrada: Gratuita para todas as apresentações e oficinas.

Sobre o artista

Alison Andrei é um ator e palhaço que desde 2016 encanta plateias com sua autenticidade. Seu trabalho, reconhecido em festivais e projetos culturais, alia técnica e espontaneidade para provocar o riso e a reflexão. Com uma extensa trajetória na palhaçaria e oficinas formativas, Alison reafirma o poder transformador da arte em cada apresentação.

Contato e mais informações

Telefone: (43) 99855-3056

“Olirrô, o Pintor” é um espetáculo para rir, refletir e descobrir como a arte pode transformar vidas!