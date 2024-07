Olimpíadas prometem retorno de até 11 bilhões de euros a Paris

O negócio bilionário das Olimpíadas, apoio a Trump cresce em meio ao Vale do Silício e outros destaques do mercado nesta sexta-feira (26).

CUSTOS E LUCROS OLÍMPICOS

As Olimpíadas de Paris devem injetar até 11 bilhões de euros (R$ 67,3 bilhões) na economia da capital da França, e região, num período 16 anos. O impacto vem de três frentes: turismo, obras do governo e gastos com o próprio evento.

↳ O valor foi calculado pelo CDES (sigla em francês para Centro de Direito e Economia para o Esporte).

Os Jogos têm abertura oficial nesta sexta-feira (26) e vão até 11 de agosto.

TURISTA QUE CHEGA

Estimativas da Oxford Economics preveem que a França receberá 101 milhões de visitantes ao longo do ano, mais que os 98,2 milhões de 2023. A previsão do Comitê Olímpico é de que 181 mil empregos sejam criados durante o período.

10 milhões de ingressos foram vendidos, maior volume registrado em edição dos Jogos.

DINHEIRO GASTO…

O governo francês afirma que o orçamento do evento foi de 4,4 bilhões de euros (R$ 24,5 bilhões). Apenas 5% seria dinheiro público, destinado aos Jogos Paralímpicos.

Estimativas do jornal La Tribune apontam que obras públicas como a despoluição do Rio Sena elevaram o gasto total a 11,8 bilhões de euros (R$ 73,1 bilhões).

…E O RETORNO?

A maioria dos Jogos Olímpicos não teve retorno suficiente em dinheiro para compensar os investimentos feitos nas cidades-sede, segundo pesquisa da Universidade de Lausanne, na Suíça. Los Angeles (1984), Sidney (2000) e Atlanta (1996) são as exceções.

↳ A Rio-2016 teve prejuízo até “pequeno”, de US$ 200 milhões (R$ 1,1 bilhão).

↳ Os de Londres (2012) e Montreal (1976) passaram de US$ 5 bilhões (R$ 28,2 bilhões).

POR QUÊ?

Os pesquisadores explicam que altos gastos com a manutenção de obras sem uso depois dos jogos foi o que transformou o evento em um investimento deficitário.

AQUECENDO

O presidente da França, Emmanuel Macron, e a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, apostam nas Olimpíadas como um fator para tentar estimular a economia local, que não vive seus melhores dias.