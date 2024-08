Olimpíadas: Ginástica, futebol e vôlei de praia são esportes mais vistos na Globo em 1ª semana

A Globo fechou o balanço da primeira semana de transmissão dos Olimpíadas de Paris na TV aberta, no SporTV, seu canal pago, e no Globoplay, seu serviço de streaming.

A reportagem teve acesso aos dados, fechados nesta sexta (2). Ao todo, a empresa alcançou 110,3 milhões de pessoas, somando todas as plataformas da empresa. Na média da primeira semana, a Globo cresceu em 4% em audiência com relação às 4 semanas anteriores na TV aberta, com 11 pontos na Grande São Paulo. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores.

Nas faixas, o maior destaque é para a faixa vespertina (12 às 18h), com 39 milhões de pessoas impactadas, sendo a maior tarde das quintas-feiras de 2024. Foram 2,6 milhões, ou 7%, acima da faixa das quatro quintas típicas anteriores.

No ranking de modalidades mais consumidas, considerando os canais lineares, a Ginástica Feminina liderou, com 48,4 milhões de indivíduos alcançados. O top 5 é completado por vôlei de praia masculino, futebol feminino, boxe masculino e judô masculino.

Na última quinta (1), a final da ginástica artística geral individual marcou 17 pontos no PNT (Painel Nacional de Televisão), que mede a audiência de TV das 15 principais regiões metropolitanas do Brasil.

A transmissão registrou a maior audiência em 20 meses da faixa horárias, às quintas-feiras. O índice supera 12 Jogos da Copa do Mundo de 2022. Em São Paulo (15 pontos), foi a maior audiência desde novembro de 2022, neste dia e horário. No Rio, com 20 pontos, a medalha de prata conquistada por Rebeca Andrade superou todos os dias de Ginástica em Tóquio.

Veja o ranking de modalidades:

Ginástica Artística – 48,4 milhões

Futebol Feminino – 45,8 milhões

Vôlei de Praia Feminino – 40,3 milhões

Boxe Masculino – 38,4 milhões

Judô Masculino – 38,0 milhões