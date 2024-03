Olimpíadas do Coelho animam a Páscoa no Continental Shopping

2024 é ano de Olimpíadas em Paris e já para entrar no clima, o Continental Shopping preparou uma programação especial de Páscoa, uma data tão simbólica e reflexiva para os adultos, mas sinônimo de brincadeira e associação ao chocolate para os pequenos.

Desde o dia 15 de março foi dada a largada para a diversão em um espaço especialmente reservado e decorado para os pequenos no 3º piso do shopping em frente ao cinema.

Até o dia 31, sempre das 14h às 19h30, a cada 20 minutos, as crianças podem se divertir em oficinas e brincadeiras como pintura do coelhinho, corrida da cenoura, saltos em distância, caça aos ovos e arremesso de ovos. Tudo gratuito.

O agendamento deve ser realizado no próprio local para turmas no mesmo dia, mediante disponibilidade. A classificação indicativa é de 4 a 12 anos.

“Pensamos em unir a temática das Olimpíadas e da Páscoa para que o público já se sinta inserido nesse ambiente, onde as crianças podem aprender se divertindo. Além disso, para os pais é uma boa oportunidade de aproveitar o clima e a ocasião para realizar as compras de chocolates para a Páscoa”, afirma Carolina Moura, gerente de marketing do Continental Shopping.

Para mais informações, consulte o site oficial ou as redes sociais do Continental Shopping.

Olimpíadas do Coelho no Continental Shopping

Data: de 15 a 31 de março

Horário: das 14h às 19h30

Classificação indicativa: de 4 a 12 anos

Local: 3º piso do shopping

Valor: Gratuito

Endereço: Avenida Leão Machado, 100 – Jaguaré – São Paulo – SP