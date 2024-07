Olimpíadas de Paris têm primeira quebra de recorde mundial no tiro com arco

O primeiro recorde mundial dos Jogos Olímpicos de Paris veio no segundo dia de evento, no ranqueamento do tiro com arco feminino, nesta quinta-feira (25).

A sul-coreana Sihyeoun Lim quebrou o recorde mundial da modalidade ao fazer 694 de 720 possíveis pontos, dois a mais que o anterior. O posto era ocupado até então pelos 692 pontos registrados pela também sul-coreana Chaeyoung Kang no mundial de 2019.

Ela ainda pode aumentar sua marca durante o mata-mata. Serão duas fases eliminatórias, além dos confrontos de oitavas, quartas, semi e final.

Fenômeno do tiro com arco, ela acertou o X, o centro do alvo, em 21 de seus 72 disparos. Além disso, fez dez pontos 48 vezes, e sua pior flecha foi no 8 penas em duas ocasiões. Lim, número 2 do ranking mundial, ficou na liderança durante toda a fase classificatória.

A líder do ranqueamento teve uma rodada perfeita, somando 60 pontos com seis flechas —logo depois de a estreante brasileira Ana Luiza Caetano atingir o feito. A vantagem para a segundo colocada no classificatório, sua compatriota Suhyeon Nam, foi de seis pontos.

O recorde olímpico anterior era de 680 pontos, registrado nos Jogos de Tóquio pela sul-coreana San An. Sihyeoun Lim volta à ação em 1º de agosto para enfrentar a porto-riquenha Alondra Rivera, que ficou em último entre as 64 atletas.