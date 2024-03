Olimpíada de Química de São Paulo tem inscrições prorrogadas até 25 de março

A Universidade de São Paulo está com inscrições abertas para a edição 2024 da Olimpíada de Química de São Paulo, competição de conhecimentos destinada a alunos do ensino médio de escolas públicas e particulares. A primeira etapa consiste no envio de uma redação que deve debater o tema “Química no combate às Fake News”. Inicialmente com inscrições até 15 de março, a iniciativa gratuita teve as inscrições prorrogadas até o dia 25 de março. O processo é feito online pelo site app.fuvest.br.

Organizada há 27 anos, a Olimpíada de Química de São Paulo premia e seleciona anualmente dezenas de estudantes para a etapa nacional do evento, que por sua vez é a porta de acesso para a Olimpíada Internacional e para a Olimpíada Ibero-americana.

De acordo com o professor Mauro Bertotti, docente do Instituto de Química (IQ) da USP e um dos coordenadores do evento, a Olimpíada de Química de São Paulo tem três grandes objetivos.

“Um deles é demonstrar para os alunos do ensino médio que a química é uma ciência interessante e que ela pode trazer benefícios para a sociedade. O segundo, é identificar alunos que têm facilidade na área e que podem, em uma etapa posterior, participarem da edição nacional e de competições internacionais. O último objetivo é criar um vínculo entre a USP e as escolas paulistas de ensino médio, especialmente as escolas públicas.”

Serão selecionados 150 alunos pelas redações e estes se juntam a outros que participaram de diferentes processos, totalizando cerca de 300 participantes na fase final. Os outros processos podem ser consultados no site da Olimpíada de Química. Aqui.

Final

A fase final consiste em uma prova de conhecimentos que será realizada no dia 8 de junho, a partir das 9 horas, no Instituto de Química da USP.

“Ela é feita na forma de vídeo e os alunos precisam descrever o acontece nos experimentos e elaborar respostas a partir das perguntas formuladas pela banca da Olimpíada de Química”, informa Bertotti.

Os melhores classificados recebem medalhas e premiações em dinheiro. Serão distribuídas 120 medalhas e 20 premiações em dinheiro, dez para cada categoria – segundo e terceiro ano do ensino médio. Recebem os prêmios o primeiro, segundo e terceiro colocados, alunos e professores de escolas públicas e as mulheres com maior pontuação.

Ao longo do dia, o Instituto de Química oferece diversas atividades para alunos, pais e professores, como palestras, visita aos laboratórios e show de química.

A cerimônia de premiação será realizada no final da tarde do dia 8 de junho no Centro Cultural Camargo Guarnieri, campus Butantã da USP.

Escolas Públicas

Este ano a Olimpíada de Química de São Paulo desenvolveu diversas ações em prol de alunos de escolas públicas, como o maior número de convocados para a fase final, aula de reforço para os selecionados nesta fase e premiação diferenciada.

Uma das formas de acesso à graduação na USP são as competições de conhecimento. Os participantes desta e de outras competições podem ingressar diretamente sem a necessidade de vestibular.

Organizada pelo Instituto de Química (IQ) da USP e pela regional de São Paulo da Associação Brasileira de Química (ABQ-SP), a Olimpíada de Química de São Paulo conta com o apoio da Pró-reitoria de Cultura e Extensão Universitária, da Pró-reitoria de Graduação, ambas da USP, da Fuvest e da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.